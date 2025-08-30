報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年8月30日星期六
睇樓手冊
銀債保底息3.85厘 最高發行550億 9·15起認購 分析：美息趨降 鎖定3年高息划算
阿里料閃購大增GMV 美市升一成
比亞迪中期純利升13.8% 遜預期
恒指微升78點 終止三連跌
同股不同權晶片商 飛驤申來港上市
大型內銀普遍減派息 郵儲行少17% 受增資攤薄影響 中行交行中期息降約一成
中銀純利升11% 撥備增59%主要涉房產
富衛港澳新業務價值升91%
佐丹奴：7月港銷售處積極趨勢
龍湖：貸款高峰已過 下半年再減200億
股市旺 港元7月定存跌5.7%
美核心PCE通脹2.9% 見5個月高 無礙市場押注9月減息0.25厘概率近九成
英特爾收華府445億補助 稱對方入股為阻售晶圓代工
美進一步收緊向華供應晶片 擬撤三星海力士技術豁免權
恒地米埔項目申建1303伙 大增19倍 原擬建65幢洋房 新地鄰地獲批建逾2300單位
海德園3日收千票 超額8倍
十大屋苑本月149宗成交 按月跌兩成半
捷成洋行313萬續租希慎廣場 減租兩成
中原投資購般咸軒 擬改學生宿舍涉200牀位
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
銀債保底息3.85厘 最高發行550億 9·15起認購 分析：美息趨降 鎖定3年高息划算
阿里料閃購大增GMV 美市升一成
比亞迪中期純利升13.8% 遜預期
恒指微升78點 終止三連跌
同股不同權晶片商 飛驤申來港上市
大型內銀普遍減派息 郵儲行少17% 受增資攤薄影響 中行交行中期息降約一成
中銀純利升11% 撥備增59%主要涉房產
富衛港澳新業務價值升91%
佐丹奴：7月港銷售處積極趨勢
龍湖：貸款高峰已過 下半年再減200億
股市旺 港元7月定存跌5.7%
美核心PCE通脹2.9% 見5個月高 無礙市場押注9月減息0.25厘概率近九成
英特爾收華府445億補助 稱對方入股為阻售晶圓代工
美進一步收緊向華供應晶片 擬撤三星海力士技術豁免權
恒地米埔項目申建1303伙 大增19倍 原擬建65幢洋房 新地鄰地獲批建逾2300單位
海德園3日收千票 超額8倍
十大屋苑本月149宗成交 按月跌兩成半
捷成洋行313萬續租希慎廣場 減租兩成
中原投資購般咸軒 擬改學生宿舍涉200牀位
周末睇樓好去處
銀債保底息3.85厘 最高發行550億 9·15起認購 分析：美息趨降 鎖定3年高息划算
阿里料閃購大增GMV 美市升一成
比亞迪中期純利升13.8% 遜預期
恒指微升78點 終止三連跌
同股不同權晶片商 飛驤申來港上市
大型內銀普遍減派息 郵儲行少17% 受增資攤薄影響 中行交行中期息降約一成
中銀純利升11% 撥備增59%主要涉房產
富衛港澳新業務價值升91%
佐丹奴：7月港銷售處積極趨勢
龍湖：貸款高峰已過 下半年再減200億
股市旺 港元7月定存跌5.7%
美核心PCE通脹2.9% 見5個月高 無礙市場押注9月減息0.25厘概率近九成
英特爾收華府445億補助 稱對方入股為阻售晶圓代工
美進一步收緊向華供應晶片 擬撤三星海力士技術豁免權
恒地米埔項目申建1303伙 大增19倍 原擬建65幢洋房 新地鄰地獲批建逾2300單位
海德園3日收千票 超額8倍
十大屋苑本月149宗成交 按月跌兩成半
捷成洋行313萬續租希慎廣場 減租兩成
中原投資購般咸軒 擬改學生宿舍涉200牀位
prev
next