中原投資購般咸軒 擬改學生宿舍涉200牀位

上述由YWCA持有的般咸軒，現為一幢樓高27層高住宅大廈，總樓面約36,660方呎，共提供96個單位及3種不同的房型，以最新成交價3.35億元計，平均呎價約9138元，折合每個房間平均價約349萬元。是次由中原投資購入，並納入旗下學生公寓品牌「壹社」，計劃改建為現代化學生宿舍，初步規劃提供約200個牀位，並配備符合學生需求的共享空間、學習區域及休閒設施。

中原投資董事總經理兼首席投資總監江若雯表示，隨着香港非本地學生人口持續增長，學生住宿租務需求強勁，同系「一步居‧117」推出短短兩個月內，已實現百分之百入住率，反映市場對優質學生住宿的殷切需求。

中原投資行政總裁葉明慧則指出，是次新增項目是公司拓展香港學生住宿市場的重要一步，目標是在短期內將牀位數量增加至至少3000個。

內地生合租柏傲莊1房 預付一年25萬

另外，雖然暑假已近尾聲，但市場仍錄內地生租務個案。中原高級分行經理姚枝榮表示，大圍柏傲莊第3A座中層E室，實用面積357方呎，1房間隔，議價後以2.1萬元租出，實用呎租約59元，新租客為兩名內地生，並先付一年租金涉逾25萬元；業主2020年784萬元一手購入，租金回報約3.2厘。