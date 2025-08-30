明報新聞網
捷成洋行313萬續租希慎廣場 減租兩成

【明報專訊】商廈市道持續疲弱，為避免租戶流失，大業主均會選擇減租。其中希慎（0014）旗下銅鑼灣希慎廣場3層寫字樓，最新獲捷成洋行以月租逾312.5萬元續租3年，較原有租金減租近兩成，呎價約65元水平。

據希慎公布，集團最新與捷成洋行就希慎廣場20至22樓達成續約協議，租約期由今年10月至2028年9月共3年，月租逾312.5萬元（不包括管理費、政府差餉等）。據悉，物業每層面積約16,027方呎，3層合共48,081方呎，呎租即約65元。資料顯示，捷成洋行早於2021年承租上述物業，當時月租逾384.6萬元，去年10月雙方以原價續租1年半，租約期至2026年4月，現提早續租，租金較原水平低約19%。

周大福33萬續租銅鑼灣廣場舖 減租一成

公告亦指出，在競爭激烈的租賃環境中，訂立新租約對希慎集團的業務營運有利且商業上乃屬必要，以留住優質租戶、優化出租率，並支持可持續的現金流。希慎補充，捷成洋行為該公司間接非全資附屬公司Barrowgate之主要股東，持有10%的Barrowgate股權，根據上市規則，捷成洋行因此屬該公司附屬公司層面的關連人士。

另核心區舖位在通關後曾一度反彈，但在零售市道持續疲弱下，部分舖位再度減租。資料顯示，連鎖珠寶金行周大福（1929）已租用36年的銅鑼灣廣場1期15至18號舖，面積約2188方呎，最新以月租32.82萬元續租，租約期3年，呎租約150元，並較2023年續租時月租36.8萬元減租約11%。資料顯示，周大福早於1989年該廈落成時已租用上址，當時月租36萬元，2013年高峰期舖位月租升至132.8萬元，呎租達607元，惟及後消費市道轉差，2016年獲減租至94.7萬元，至2020年中疫情爆發後，周大褔更與業主每年續租，租金再降至26.25萬元，2023年續租兩年，期內月租36.8萬元，而若對比2013年高峰期，最新租金較當時低約100萬元或約75%。

