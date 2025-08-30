十大屋苑本月149宗成交 按月跌兩成半

藍田麗港城及東涌映灣園本月份成交量按月跌幅最勁，分別錄得8宗及3宗成交，按月分別跌46.7%及75%。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十大屋苑筍盤消化後，樓價上升，議價空間收窄，令屋苑成交回落。

CCL按周升0.15%重返138點

雖然近年私宅樓價未見大幅反彈，但近年入伙的新晉居屋，樓價卻跑贏私宅。區內代理表示，馬鞍山本月暫錄約90宗二手成交，其中區內新晉居屋錦駿苑，位於C座高層03室，實用面積428方呎兩房戶，以365萬元未補價易手，實呎8528元；原業主2023年329萬元一手購入，持貨約兩年，帳面獲利約36萬元或約11%。

利嘉閣分行市務經理楊凱俊稱，將軍澳廣場8座低層B室，實用面積約737方呎，3房1套連工人套房間隔，獲外區換樓客以1060萬元承接，實呎14,383元。原業主2008年以約480萬元購入，帳面獲利約580萬元或1.2倍。

另外，具體反映8月4日至10日市况的中原城市領先指數CCL，最新報138.11點，按周升0.15%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL走勢反覆向上，且連續6周在137到138點水平爭持，料上試今年初139.25點高位。

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報140.14點，按周微升0.07%；CCL（中小型單位）報138.55點，按周升0.12%；豪宅方面，CCL（大型單位）報135.78點，按周升0.3%。今年CCL暫累升0.34%，指數較今年3月《財政預算案》前134.89點低位，回升2.39%。