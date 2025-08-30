海德園3日收千票 超額8倍

MOUNT POKFULAM 洋房1.6億沽

港島豪宅不乏成交，宏安地產（1243）牽頭的薄扶林洋房項目MOUNT POKFULAM，錄得8月第二宗成交，最新售出薄扶林道86A號洋房，成交價逾1.593億元，洋房實用面積3724方呎連花園、天台及泳池，4房4套連家庭室間隔，實呎4.28萬元，買家成交期45日；項目去年推售迄今累沽4幢洋房、套現逾9.12億元。

新世界（0017）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑港島南岸滶晨系列，昨售出兩伙吸金逾3467萬元；其中1B座8樓P2室，實用面積860方呎3房1套間隔，成交價2313萬元、實呎2.68萬元。

信置（0083）及港鐵等合作將軍澳日出康城凱柏峰系列，昨亦沽出21伙、套現逾1.4億元。信置執行董事田兆源表示，多項利好因素帶動樓市氣氛，其中2B座67樓B室，實用面積904方呎3房連平台、天台特色戶，成交價1724.5萬元、實呎1.9萬元；凱柏峰系列7月現樓重推後累沽717伙，套現逾46.6億元。信置同系錦田柏瓏系列亦沽出5伙、吸金逾5300萬元。

鷹君：嚴肅跟進朗賢峯個別單位執修

另外，就何文田朗賢峯個別單位的業主關注執修事宜，發展商鷹君（0041）表示，鷹君作為一家植根香港超過60年、以承擔及信譽為本的發展商，高度重視旗下屋苑業主的意見，並已第一時間責成總承建商—— Gammon Engineering & Construction Company Limited （「金門」），馬上嚴肅跟進相關事宜，並額外加派人手進行執修。同時，特別成立執修質量提升專責團隊，全程監察總承建商執修工作的進度以質素，並與相關業主保持聯繫，確保每個單位的執修工作得到妥善跟進及處理。

金門回應朗賢峯執修時稱，一直重視其交付項目的質素及服務，於新住宅樓宇驗收期間，積極與發展商及其交樓部合作。在目前已收到的執修轉介個案當中，大部分都能在短時間內完成處理。小部分個案因涉及較複雜的程序、部件更換或物流安排，處理較為需時。