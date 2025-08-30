英特爾收華府445億補助 稱對方入股為阻售晶圓代工

美國政府上周同意，將《晶片法案》提供給英特爾的89億美元補助轉為股權，換取英特爾的10%股份。英特爾已於周三收到政府一筆價值57億美元（約445億港元）的補助，餘下的32億美元要達成國防部訂定的一些指標才能到帳。

FT：倘減持代工 華府可再買5%股份

《金融時報》稱，美國政府入股英特爾的協議，包含一項為期5年的認股權證。倘英特爾對晶圓代工業務的持股降至51%以下，美國政府可按每股20美元的價格，向英特爾額外購入5%股份。英特爾股價周四收報24.93美元。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，商務部仍在敲定與英特爾的協議細節。Zinsner表示，英特爾對代工業務的持股比例，不大可能降至50%以下，預計認股權證最終會逾期作廢，「從政府的角度來看，他們不希望我們分拆該業務或賣給別人」，認股權證可被視為一種制衡機制，以防英特爾走向政府不希望的方向。

英特爾的晶圓代工業務第二財季的收入為44億美元，而營運虧損達31億美元，為英特爾帶來沉重的財務負擔。除了要追趕競爭對手台積電的技術，其在吸引客戶方面也面臨壓力。據稱，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等科技巨企，尚未向英特爾訂製先進晶片。

英特爾在7月曾披露，其代工業務的未來，取決於能否為其下一代14A製程贏得重要客戶，否則英特爾可能會退出代工業務。花旗在內的分析師呼籲英特爾出售晶圓代工業務，而高通等晶片製造商曾對收購該業務感到興趣。事實上，英特爾董事會於去年12月罷免了致力推動晶圓代工業務的時任行政總裁Pat Gelsinger，令外界曾預期英特爾可能放棄該業務。

（金融時報）

[國際金融]