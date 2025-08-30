明報新聞網
經濟
國際金融

美核心PCE通脹2.9% 見5個月高 無礙市場押注9月減息0.25厘概率近九成

【明報專訊】受關稅等影響，美國核心通脹較今年初上升。美聯儲首選通脹指標——剔除食品及能源價格後的美國核心個人消費支出（PCE）物價指數，在7月的按月升幅維持在0.3%；按年計算，核心PCE物價指數升2.9%，是2月以來最高，但仍符合預期。

美國7月整體PCE物價指數按月上升0.2%，較6月下滑0.1個百分點；按年升幅則維持在2.6%，同樣符合預期。雖然通脹增長仍持續高於美聯儲的2%目標，但無礙市場對美聯儲9月恢復減息的預期。

AI伺服器利潤率低預期 戴爾挫一成

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月減息0.25厘的概率接近九成，而今年底前減息兩次（每次0.25厘）或以上的概率達八成半以上，兩者的概率與數據公布前相若。

由於下周一是美國勞動節假期休市，投資者在長周末前減持。標普500指數早段由歷史高位回落，納指午夜前跌逾1%。

電腦與AI伺服器製造商戴爾（美：DELL）在截至8月1日的第二財季，AI伺服器訂單總額按季減少，且AI伺服器的利潤率低於市場預期，拖累該股早段急挫一成。

在通脹率維持於較高水平之際，美國7月經通脹調整的個人支出，按月增長0.3%，是4個月來最大增幅，反映消費者需求仍具韌性。但在物價上漲及就業市場轉弱的背景下，這種勢頭能持續多久尚未明朗。美聯儲主席鮑威爾上周在Jackson Hole全球央行年會，審慎地為9月釋出減息信號，以應對就業市場風險上升，儘管他強調關稅對物價的影響「已清晰可見」。

沃勒撐9月減息 料未來半年續降息

被視為下屆美聯儲主席熱門人選之一的美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）周四表示，支持9月減息四分之一厘，並預計未來3至6個月繼續減息。

他表示，由於潛在通脹率接近2%，而長期通脹預期指標穩定，且就業市場轉弱的可能性增加，適當的風險管理，意味美聯儲現在應該減息。

不過沃勒表示，基於目前掌握的數據，9月減幅毋須高於0.25厘，但若下周公布的美國8月非農就業數據反映美國經濟顯著轉弱，他可能會支持9月會議大幅減息。

摩根士丹利財富管理的首席經濟策略師 Ellen Zentner表示，美聯儲開啟了9月減息的大門，但減幅將取決於就業市場疲軟，是否被視為較通脹上升更大的風險。最新的PCE數據符合預期，令投資者繼續聚焦就業市場。

美消費信心向下修訂 遜預期

受通脹等因素影響，美國8月密歇根大學消費者信心指數終值向下修訂至58.2，由7月所創的5個月高位（61.7）下滑，遜於市場預期，是該指數4個月來首次下降。美國8月密歇根大學消費者1年通脹預期終值為4.8%，略低於初步估計的4.9%，但由6月所見的5個月低位（4.5%）回升。

（綜合報道）

