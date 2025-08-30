龍湖：貸款高峰已過 下半年再減200億

主席兼首席執行官陳序平指出，貸款最高峰已渡過，料下半年再減200億元，即自2022年以來累計減債600億元。

融資成本3.58厘歷年低位

集團營業收入588億元，增25%，其中經營性業務收入133億元，增1.3%。陳序平表示，計及資本開支後，上半年自由現金流超過20億元淨流入，未來將繼續維持正數淨流入策略。執行董事趙軼稱，於6月底綜合借貸總額1698億元，比去年底減少65.3億元，平均融資成本降至年利率3.58厘，為歷年低位。一年內到期債務256億元，明年還款金額將下降，平均合同借貸年期延長至10.95年屬歷史高位，短期債務佔總債務比重15%。

陳序平稱，房地產經過4年調整，很多城市樓價已較高點跌三成，樓市是否止跌回穩，短期看政策刺激力度。該集團上半年交付建築面積352.7萬平方米，開發業務營業額454.8億元，按年升34.7%。運營業務的租金收入70億元，升2.5%。長租公寓及服務式公寓等收入超過15億元，陳序平指，正控制投資目標，退出條件不理想的資產項目。