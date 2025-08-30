佐丹奴：7月港銷售處積極趨勢

半年盈利升0.8% 派息率100%

期內收入按年升1.6%至19.34億元，撇除印尼的非佐丹奴品牌業務表現欠佳之不利影響，收入增長3.8%。其中大中華地區是集團最重要市場，貢獻集團總收入45.4%，收入錄8.78億元，按年升9.5%。Colin Currie表示，儘管香港零售大環境下滑，港澳地區第二季度收入錄正增長2.2%，扭轉第一季6.5%跌幅。今年7月內地及香港市場銷售表現繼續處於積極趨勢，集團會致力於將增長趨勢延續。他續指出，集團視內地為「必贏」市場，期內持續關閉虧損店舖重整業務，並聚焦於華南地區以提升品牌知名度。

今年上半年集團毛利率下降3.3個百分點至55.6%，主要由於毛利率通常略低的電商業務及批發渠道佔比提高、策略性清理陳舊存貨及商品成本增加。佐丹奴執行董事兼首席財務總監陳嘉緯表示，第二季度毛利率較第一季度改善，料今年下半年毛利率將持續向好。

品牌業務方面，佐丹奴將於9月首先於內地線上渠道推出新品牌GC（Giordano Concepts），主攻20至35歲時尚潮流女性市場。Colin Currie稱，新品牌GC風格較集團旗下另一商務休閒女士服裝品牌Giordano Ladies有明顯區分，定價亦會相對更低。