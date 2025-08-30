明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

佐丹奴：7月港銷售處積極趨勢

【明報專訊】服裝股佐丹奴（0709）公布今年上半年業績，盈利升0.8%至1.21億元，每股盈利0.075元。公司宣布派中期息0.075元，較去年同期減少6.3%，中期派息比率100%。佐丹奴行政總裁Colin Currie在業績記者會表示，集團對港澳市場的持續復蘇及未來增長前景審慎樂觀，今年全年目標實現核心業務收入增長3%至5%，且利潤增長速度快於收入增長。

半年盈利升0.8% 派息率100%

期內收入按年升1.6%至19.34億元，撇除印尼的非佐丹奴品牌業務表現欠佳之不利影響，收入增長3.8%。其中大中華地區是集團最重要市場，貢獻集團總收入45.4%，收入錄8.78億元，按年升9.5%。Colin Currie表示，儘管香港零售大環境下滑，港澳地區第二季度收入錄正增長2.2%，扭轉第一季6.5%跌幅。今年7月內地及香港市場銷售表現繼續處於積極趨勢，集團會致力於將增長趨勢延續。他續指出，集團視內地為「必贏」市場，期內持續關閉虧損店舖重整業務，並聚焦於華南地區以提升品牌知名度。

今年上半年集團毛利率下降3.3個百分點至55.6%，主要由於毛利率通常略低的電商業務及批發渠道佔比提高、策略性清理陳舊存貨及商品成本增加。佐丹奴執行董事兼首席財務總監陳嘉緯表示，第二季度毛利率較第一季度改善，料今年下半年毛利率將持續向好。

品牌業務方面，佐丹奴將於9月首先於內地線上渠道推出新品牌GC（Giordano Concepts），主攻20至35歲時尚潮流女性市場。Colin Currie稱，新品牌GC風格較集團旗下另一商務休閒女士服裝品牌Giordano Ladies有明顯區分，定價亦會相對更低。

相關字詞﹕港澳市場 零售市道 服裝股 業績 佐丹奴

上 / 下一篇新聞