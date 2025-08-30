富衛港澳新業務價值升91%

料港業務增長高於同業

不過，泰國和柬埔寨新業務價值按年下跌16%至1.37億美元，不再是貢獻新業務價值最多的市場，另包括東南亞5國的新興市場，期內新業務價值亦按年下跌9%至5800萬美元，富衛指主要由於去年底營運假設的變動，以及法定稅務變動所致。

集團行政總裁兼執行董事黃清風稱，該行去年在泰國決定退出僱員福利等不太盈利的業務，另外泰國同業以極低價銷售（fire sale）健康保險產品，而該行沒有跟隨，故對上半年收入有一定調整。不過他強調，東南亞業務為該行增長引擎，於泰國為第二大壽險公司，在銀保有最大市佔。薛簡能則稱，該行在東南亞與當地領先銀行進行銀保合作，在整個地區均有巨大的未開發潛力。

富衛昨晨公布業績後，全日上升3.23%收報44.04元，最近3個交易日累升15%。上半年富衛稅後營運利潤升9%至2.51億美元，計及短期投資波動、財務費用等非營運項目，淨利潤扭虧錄3900萬美元，惟扣除永績債券部分，股東應佔淨利潤只有1000萬美元。

富衛不派中期息，薛簡能稱董事會將根據標準資本管理和資本規劃流程，在合適時機考慮派息，至於會否考慮收購，他則稱集中長期可持續的原生業務增長，滿意現時業務市場和平台。截至上半年底，富衛槓桿比率為23.7%，該行指會採取審慎資本管理措施，以加速達成15%至20%的槓桿比率長期目標。