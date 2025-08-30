明報新聞網
經濟

中銀純利升11% 撥備增59%主要涉房產

【明報專訊】中銀香港（2388）公布中期業績，期內淨利息收入按年跌4%至250.63億元，但受惠於淨服務費及佣金收入按年升26%至62.92億元，純利按年升11%至221.52億元（見表），每股盈利2.0952元，另一方面，中銀期內撥備按年增59%至33.18億元。

中銀去年全年業績曾宣布將今年起按季派息，而最新宣布派第二次中期股息0.29元，計及先前第一次中期息0.29元，上半年每股派息按年多2%至0.58元。

上半年中銀淨利息收入按年跌4%，副總裁兼風險總監徐海峰稱，第二季度起港元市場利率快速下跌，港美元息差持續走闊，但中銀着力管控資金成本，紓緩市場利率下滑對淨息差的影響。他提及截至6月底，中銀活期及儲蓄存款佔銀行總存款比率（CASA），較12月底增加11.5個百分點至57.9%。上半年淨服務費及佣金收入按年升26%，徐解釋北水持續流入港股，加上新股市場做好，中銀把握機會、深化財管業務。

對於撥備按年大增近六成，徐海峰表示，撥備增加主要與房地產行業相關，而整體撥備47%涉及香港及本地房地產相關，另44%涉及內房相關，撥備增加同時亦涉及其他行業、惟該佔比不高。

中銀去年的全年業績曾表示，會修訂自身公司治理程序，務求允許公司可以作為庫存股持有回購的股份。副董事長兼總裁孫煜稱，中銀於今年6月股東大會已就有關機制作審批，後續若有股份回購計劃詳細內容，如規模及時間表等，將及時向市場披露。

截至6月底，中銀普通股權一級資本比率（CET1）為23.69%，較12月底大增3.67個百分點，中銀解釋，因《巴塞爾協定三》最終改革方案實施，令風險加權資產（RWA）下降有關。

