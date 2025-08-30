明報新聞網
經濟

大型內銀普遍減派息 郵儲行少17% 受增資攤薄影響 中行交行中期息降約一成

【明報專訊】內地大型銀行公布上半年業績，農業銀行（1288）純利按年上升2.66%至1395.1億元（人民幣，下同），為大行當中表現最好，其次為交通銀行（3328），純利按年上升1.61%至460.16億元，郵儲銀行（1658）、招商銀行（3968）各升不到1%，其餘三大行則按年下跌約1%。不過上半年財政部向四間國有銀行注資，攤薄股息的影響顯現，其中郵儲行每股中期息下跌16.72%至0.123元、交行跌14.12%至0.1563元，中國銀行（3988）則跌9.44%至0.1195元。

明報記者 歐陽偉昉

內地去年9月公布計劃向六大行增資，其中建設銀行（0939）、中行、交行和郵儲行注資核心一級資本合共5000億元，已於今年6月完成。截至上半年底，交行與郵儲行普通股股數，較去年同期分別增18.99%和21.11%，今年每股中期息減幅小於增資幅度，中行股數增9.45%，計及上半年純利按年下跌0.85%，分紅比率維持約三成水平。建行股數較去年增4.64%，攤薄為四行最少，同期純利按年跌1.37%，每股中期息按年減5.69%至0.1858元。工商銀行（1398）與農行今年未納入注資，工行副行長姚明德表示，該行與股東、監管單位保持積極溝通，並指資本市場對同業增資反應良好。

各大行次季純利均按年增長

單計第二季，各大行純利均按年增長，郵儲行、農行按年上升4.78%和3.16%，其餘各錄約1%增長。工行第二季純利按年增1.37%，扭轉首季下跌3.99%，對於全年利潤能否維持增長，行長劉珺回應，作為超級規模銀行，該行與市場永遠同頻共振，並精確反映中國經濟增長狀况，不過工行業務表現會超過同業平均值，給予利益相關方合理的回報。上半年大型內銀淨利息收益率繼續按年下跌，除郵儲行跌0.21厘至1.7厘，其餘跌約0.1厘。工行按年跌0.13厘至1.3厘，姚明德指跌幅已較去年全年跌幅收窄0.6厘，認為淨息差仍處於下行通道，但邊際降幅已收窄。展望下半年跌幅可進一步收窄。

淨利息收益率續跌 不良貸款率普遍降

姚明德稱，該行更為着重資金負債成本管理，成為息差企穩的關鍵因素，該行在託管、結算等有強大的綜合服務能力，負息成本上有可持續的優勢。今年5月內地再下調政策利率，該行已主動下調存款利率，對冲淨息差下行壓力。在資產收益上，工行則更注重資產負債結構的優化調整，在定價上更加關注價格邊際改善，堅持風險定價原則。

資產質素方面，大型內銀普遍延續不良貸款率下降趨勢。建行不良貸款率按年降0.02個百分點至1.33%，不過上半年信用減值損失按年增22.81%至1076.52億元。建行副行長李建江表示，上年底總體資產質量平穩，房地產貸款保持風險可控，零售貸款亦總體穩定。他指隨着經濟政策持續發力，化解重點領域風險，加上該行做好信用政策調整，及後資產質量可以保持穩定，風險抵補能力保持充足。行長張毅則稱，上半年業務和盈利指標邊際向好，續會強化資產質量管控，力爭盈利繼續保持平穩的趨勢。

相關字詞﹕淨息差 建設銀行 工商銀行 內銀股 不良貸款率 經濟增長

