同股不同權晶片商 飛驤申來港上市

【明報專訊】同股不同權晶片商飛驤科技昨遞表申請來港上市，國信證券（香港）為獨家保薦人。該公司早在2022年曾提交A股科創板IPO申請，並預計募資15.22億元（人民幣，下同），惟在去年10月撤回上市申請。飛驤科技為無晶圓廠半導體公司，專注設計、研發和銷售射頻前端晶片。今年前5個月收入7.56億元，按年倒退7.6%；盈利1344.7萬元，減8.9%。
可孚醫療八馬茶業申港上市
昨日奇瑞汽車首次遞表失效後即再次入表及更新初步招股資料，集團今年首季盈利大增71.4%至46.5億元，收入682.23億元，按年升24.2%。早前彭博社曾報道，奇瑞計劃最早9月在港上市，集資約15億美元（約117億港元）。
同日另有A股上市公司、家用醫療器械商可孚醫療（深：301087）申請來港上市，華泰國際及法國巴黎銀行為聯席保薦人。截至昨日收市，可孚醫療A股市值約83.89億元（約91.5億港元）。公司產品組合涵蓋超200個產品類別及上萬個產品品規，今年上半年收入按年減4%至14.96億元，純利減9.5%至1.67億元。
另外，茶葉經銷商八馬茶業本周四（28日）第二度遞表，華泰國際、農銀國際及天風國際為聯席保薦人。