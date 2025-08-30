恒指微升78點 終止三連跌

大摩：內地股市初現泡沫

港股扭轉三連跌弱勢，恒指開市突破25,000點後窄幅上落，收報25,077點，升78點或0.32%。國指升0.35%，收報8947點；科指收報5674點，升0.54%。全月計，港股三大指數表現相對失色，恒指累升1.23%，國指累升0.73%，科指累升4.06%。大市昨天成交減14%至3356億元，北水轉淨流入120億元，全月淨流入1121億元，按月減17%。

重磅科技股個別發展，績前股阿里巴巴（9988）逆市跌0.08%，中芯國際（0981）跟隨內地晶片股跌2.56%，華虹半導體（1347）跌5.94%，美團（3690）及騰訊（0700）分別升1%和0.4%。二線科技股炒上，比亞迪電子（0285）和地平線機器人（9660）分別升7.29%及5.38%，成交額更分別超過40億及55億元，晶泰（2228）及商湯（0020）均升超過2%。

匯豐：大戶對A股興趣較H股高

摩根士丹利研究報告指出，內地股市泡沫迹象尚未成為普遍情况，預計隨着第二季業績已公布以及市場等待政策取向，A股短期波動將加劇。大摩建議留意政策、企業盈利和潛在政府干預對股市的影響，包括在岸10年期債券收益率、四中全會臨近以及中國將公布下一個5年計劃。匯豐研究報告則指出，在新加坡接觸近20名機構投資者中，發現大部分對A股的興趣較H股為高，視中國金融類股份為防守投資，匯豐認為，內地券商股可能受惠於近期強勁市場氣氛，給予申萭宏源（6806）、東方證券（3958）「買入」評級，城市商業銀行持續增長，有望帶來超額回報。