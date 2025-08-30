明報新聞網
經濟

比亞迪中期純利升13.8% 遜預期

【明報專訊】比亞迪（1211）昨公布截至6月底中期業績，純利升13.8%至155.11億元（人民幣，下同），遜市場預期的193.88億元。集團同時宣布將每手買賣單位由500股H股改為100股H股，助提高流通性及擴大股東基礎。

下月19日起每手拆細至100股

比亞迪將自今年9月19日（周五）上午9時起，實施每手入場門檻降至100股的安排。更改每手買賣單位後，港幣櫃台及人民幣櫃台的H股均可按新單位交易。以聯交所收市價114.4港元計算，現時每手500股入場費約5.72萬港元；調整至每手100股後，入場費將降至約1.144萬港元。公司強調，是次更改不會產生新的零碎股份，故不會就零碎股份設立對盤買賣安排，但更改生效前已存在的零碎買賣單位者除外。

比亞迪同時公布中期業績，營業收入按年升23.3%至3712.81億元（見表），低於預期的3803.29億元。毛利率按年下降0.8個百分點至18.01%，遜預期的19.71%，公司指主要受新能源汽車業務影響。另外，研發費用按年增加50.8%至295.96億元，多於預期的289.21億元。

按地區劃分，期內中國（包括港澳台地區）營業收入按年升11.7%至2359.23億元，境外收入增加50.5%至1353.58億元。集團表示，「騰勢」、「仰望」品牌陸續在多個海外市場亮相，並將逐步面向海外市場發布上市，持續深化全球化戰略的佈局。

展望下半年，比亞迪表示國際環境仍充滿複雜不確定因素，國內結構調整和內需增長仍在進行中，但中國應對內外部風險與挑戰的能力也在提升，預期國家將繼續在宏觀政策持續發力。

