經濟

阿里料閃購大增GMV 美市升一成

【明報專訊】內地電商龍頭阿里巴巴（9988）壓軸放榜，次季公司收入按年增2%至2476.52億元（人民幣，下同），不如市場預期的2531.71億元，若不考慮高鑫零售（6808）和銀泰已處置業務的收入，季度收入按年增10%；經調整純利按年減18%至335.1億元，亦遜預期的375.67億元。不過，阿里電商事業群CEO蔣凡於業績電話會上披露，淘寶閃購的整體月度活躍用戶數已達3億，對比4月前大增3倍，形容公司已超預期實現對淘寶閃購的首階段發展目標，更預計未來3年內閃購、即時零售將為電商業務帶來1萬億元新增年度增量GMV（商品交易總額）。相關言論帶動阿里美股早段曾大升逾一成。

次季經調整純利跌18％ 遜預期

近月內地外賣大戰背景下，市場高度關注阿里等龍頭科企相關投入情况及盈利指引。阿里於是次季報中調整收入分部匯報方式，其中歸屬於阿里巴巴中國電商集團的即時零售業務（包括餓了麼、4月底推出的淘寶閃購）收入按年增12%至147.84億元，即時零售業務在8月前三周帶動淘寶App月度活躍消費者按年升25%。蔣凡稱，閃購推升用戶活躍程度及人數、並推升電商業務的廣告收入及客戶管理收入（CMR），且減少了公司於市場費用層面的投入，預計此趨勢會持續擴大，中長期將更顯著帶動電商業務收益。

多項財務數據表明阿里已為外賣大戰大舉「燒錢」，包括次季銷售和市場費用按年大增204.82億元或62.6%至531.78億元，佔收入比例則按年增8.1個百分點至21.5%，主因對淘寶閃購等投入所致。同期自由現金流則錄得淨流出188.15億元，2024年同期則錄淨流入173.72億元，主要歸因於雲基建支出增加，以及對淘寶閃購的投入。

至於中國電商業務，阿里指相關CMR按年增10%至892.52億元，主要由佣金率按年提升及「全站推廣」的滲透率提升驅動。

阿里旗下雲智能集團收入333.98億元，按年增26%，管理層預計未來幾季阿里雲的總體增速仍會持續向上。談及阿里今年2月提出的、未來三年至少3800億元的AI+雲投資計劃時，阿里管理層指會堅持相關計劃，惟每季根據供應鏈變化可能會有一些波動。阿里首席執行官、阿里雲智能集團董事長兼CEO吳泳銘提及，次季公司在AI+雲的資本支出（CapEx）投資達386億元，過去四季公司已在AI基礎設施及AI產品研發上累計投入超過1000億元。此外，至於阿里國際數字商業集團（AIDC），阿里稱相關分部按年大幅減虧、已接近盈虧平衡。

