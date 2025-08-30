銀債保底息3.85厘 最高發行550億 9·15起認購 分析：美息趨降 鎖定3年高息划算

明報記者 陳偉燊

今批銀債將於9月15日上午9時至9月29日下午2時供認購，1966年或之前出生的香港市民可經配售銀行申請，並按循環機制配發，每名投資者最多可獲配100手。每手申請為1萬元，發行日為10月10日，銀債將每半年付息，有需要時可經配售銀行向港府要求提前贖回，在第三個營業日以100%本金贖回。

許正宇：合資格申請者增2.8％

許正宇稱，由於銀債定息息率比一年定存息率2厘高，也較3年期港府零售債息3厘息高，料對長者有吸引力。雖短期拆息向上，但不宜用作3年銀債息率參考。他又料合資格申請銀債者達250萬人，較之前增加2.8%。考慮到此前機構投資者對港府不同年期港府債券曾超額認購9倍甚至12倍，認購人又遍佈30個國家及地區，因此今年餘下發債額度會撥給機構投資者。

中銀香港個人金融產品部總經理周國昌估計，今次港府發銀債最少有30萬人及逾700億元認購，很大機會獲超額認購，並指合資格市民可認購30手，料多舊有認購客戶參與。匯豐銀行香港資本市場及證券服務部主管黃子卓預期，美國未來減息多達1.38厘，最終聯邦基金利率到2027年時低見3厘，因此料認購銀債有吸引力，亦預期銀債浮息不致高過定息部分。

匯豐會向合資格認購銀債者，提供認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費優惠；中銀香港則稱，會豁免客戶認購及持有銀債相關費用。

分析：投放20萬至25萬較佳

香港股票分析師協會理事溫傑表示，目前市場普遍預期未來將減息，並可能持續到明年。銀債能鎖定未來一至三年相對高息水平，具一定吸引力。不過近期股市表現理想，新股亦相當活躍，部分投資者或將資金轉投股市。因此他預期銀債的認購反應大致與去年相若，並建議認購者量力而為，切忌借貸參與。他直言，若只有10萬元資金不必強行投資，如閒置資金充裕，投放20萬至25萬元較理想，有機會接近獲「滿額」分配。

他又指出，銀債的投資吸引力未必完全在於回報，而是其相對良好的流動性，投資者可隨時將其賣回予政府，因此比傳統定期存款更具靈活性。