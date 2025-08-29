SHOUSON PEAK洋房1.336億沽 實呎4.49萬

此外，新地與會德豐合作的何文田太子道西233號，透過招標售出8樓A室，實用面積1038方呎4房間隔，成交價2500萬元、實呎2.4萬元。

至於與新世界（0017）合作的港島西半山巴丙頓山，最新沽出11樓E室，實用面積500方呎兩房戶，成交價1185萬元、實呎2.37萬元。上述3宗新成交，合共吸金逾1.7億元。

尚璟3房連車位9608萬沽出

其他港島豪宅不乏大額成交，崇傑地產持有的西半山寶珊道尚璟，新售出18樓B室，連車位成交價9608萬元，實用面積2206方呎3房連書房設計、實呎4.35萬元，買家需於今年12月24日或之前完成交易。

鐵路盤方面，嘉里（0683）和港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸海盈山，新售出2B座38樓B室，實用面積678方呎，兩房連儲物房間隔，成交價2151.24萬元、實呎3.17萬元。

另一方面，日前公布以折實均呎1.75萬元首推120伙、太古地產（1972）牽頭的柴灣1年長樓花海德園1期，與中原按揭合作推出按揭計劃；其中定按優惠，首3年或首5年定息2.73厘，其後利率為P減1.75厘（P為5.25厘）；或可選擇全期按息H加1.3厘，封項息率3.5厘，享1.4%現金回贈，以及利率同為3.5厘的存息戶口。上述兩項計劃最高均可承做九成按揭，而還款期最長30年。

長實（1113）旗下屯門青山公路飛揚1期，推出「9月限時特別折扣」優惠，購買指定4伙山景兩房戶之買家，除原有最高17%樓價折扣等外，可獲額外直接扣減樓價4萬元，優惠期至9月30日止。