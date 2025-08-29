The Unit Soho平均呎租百元 1年升幅兩成

楊政龍補充，項目共提供69伙，涵蓋一房、兩房及6個特色單位，實用面積241至387方呎，設全套家具或自置家具租住方案、可即時入住。

楊續指出，本港IPO市場活躍，大量高薪專業人士及其家庭陸續落戶本港，推高對擁有校網住宅的需求，項目亦憑地理位置優越及完善配套，吸引眾多來自摩根士丹利、高盛、摩根大通等銀行基金經理高管、內地金融機構專才及港大內地生承租。

實用241呎起 最高呎租120元

此外，英皇國際短期內亦擬推西半山般咸道新盤，涉117伙。樓市方面，他表示，政府人才引進計劃及購房通等政策帶動住宅需求上升，料下半年隨美國減息及施政報告利好下，樓價及租金均有望上升。

另同為英皇國際旗下、去年低價開售的跑馬地One Jardine's Lookout近月入伙，項目本月租賃交投活躍。

美聯分行助理區域經理陳偉豪表示，項目本月至今已錄約21宗租賃成交，其中高層B室，實用面積535方呎，兩房一套連衣帽間，獲外區客以月租3.1萬元承接，實用呎租約57.9元；業主去年10月1153萬元一手購入，租金回報逾3厘。

逸瓏灣二期4房8.8萬租出

其他租賃成交方面，中原地產分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔逸瓏灣二期高座5座中層A室，實用面積2044方呎，4房雙套連工人套房，開價8.8萬元，日前零議價獲區內家庭客承租，實用呎租43.1元；業主2022年4100萬元購入，租金回報約2.6厘。