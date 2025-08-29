筲箕灣廣場兩房378萬沽 兩個月炒貴一成

康怡兩房不足半年同類升8%

鰂魚涌康怡花園近月則有兩房戶做價回升個案。資料顯示，屋苑C座中層7室，實用面積505方呎，兩房間隔，以640萬元易手，實呎12,673元。單位對下一層7室，面積、間隔及景觀均相近，於今年3月時以590萬元易手，反映同類單位做價不足半年升50萬元或8%。最新成交單位原業主2007年312萬元購入，持貨約18年，帳面升328萬元或逾1倍。

中原分行資深分區營業經理林溢斌指出，東涌本月累錄約43宗二手成交，較上月全月增近兩成，當中東環錄13宗，較上月升逾兩倍。

東涌本月43宗二手成交 超上月兩成

其中，東環3B座高層11室，實用面積466方呎，兩房連開放式廚房間隔，以533萬元易手，實呎11,438元。原業主2015年2月500萬元一手買入，持貨約10年帳面升33萬元或7%。

荃威兩房452萬沽 44年帳升22倍

美聯分行高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣荃威花園F座高層F室，實用面積546方呎兩房戶，獲同區分支家庭客以452萬元承接，實呎8278元。原業主1981年19.7萬元一手購入，持貨44年，帳面獲利432.3萬元或近22倍。另中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖稱，馬鞍山聽濤雅苑11座連天台戶，實用面積794方呎，3房1連套連儲物房間隔，享海景，以998萬元易手，實呎12,569元。原業主1999年503萬元一手購入，帳面獲利約495萬元或近1倍。

不過部分屋苑錄勁蝕個案。資料顯示，紅磡黃埔花園2期5座低層H室，實用面積389方呎，兩房間隔，以518萬元易手，實呎13,316元。原業主2021年750萬元購入，帳面蝕232萬元或31%，連使費料實蝕達270萬元或36%。