明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

筲箕灣廣場兩房378萬沽 兩個月炒貴一成

【明報專訊】港島區二手市場罕錄短炒個案，太古地產（1972）等發展的柴灣海德園開售前，筲箕灣廣場有業主短炒兩個月賺約一成。中原地產分行副分區營業經理冼子明表示，筲箕灣廣場麗文苑低層H室，實用面積344方呎，屬兩房間隔，以378萬元易手，實呎10,988元。買家為長線投資客，按市值月租約1.5萬至1.6萬元計，租金回報約4.8厘。原業主兩個月前以340萬元買入單位，收樓數天後便易手，帳面獲利38萬元或約11%。

康怡兩房不足半年同類升8%

鰂魚涌康怡花園近月則有兩房戶做價回升個案。資料顯示，屋苑C座中層7室，實用面積505方呎，兩房間隔，以640萬元易手，實呎12,673元。單位對下一層7室，面積、間隔及景觀均相近，於今年3月時以590萬元易手，反映同類單位做價不足半年升50萬元或8%。最新成交單位原業主2007年312萬元購入，持貨約18年，帳面升328萬元或逾1倍。

中原分行資深分區營業經理林溢斌指出，東涌本月累錄約43宗二手成交，較上月全月增近兩成，當中東環錄13宗，較上月升逾兩倍。

東涌本月43宗二手成交 超上月兩成

其中，東環3B座高層11室，實用面積466方呎，兩房連開放式廚房間隔，以533萬元易手，實呎11,438元。原業主2015年2月500萬元一手買入，持貨約10年帳面升33萬元或7%。

荃威兩房452萬沽 44年帳升22倍

美聯分行高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣荃威花園F座高層F室，實用面積546方呎兩房戶，獲同區分支家庭客以452萬元承接，實呎8278元。原業主1981年19.7萬元一手購入，持貨44年，帳面獲利432.3萬元或近22倍。另中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖稱，馬鞍山聽濤雅苑11座連天台戶，實用面積794方呎，3房1連套連儲物房間隔，享海景，以998萬元易手，實呎12,569元。原業主1999年503萬元一手購入，帳面獲利約495萬元或近1倍。

不過部分屋苑錄勁蝕個案。資料顯示，紅磡黃埔花園2期5座低層H室，實用面積389方呎，兩房間隔，以518萬元易手，實呎13,316元。原業主2021年750萬元購入，帳面蝕232萬元或31%，連使費料實蝕達270萬元或36%。

相關字詞﹕蝕讓成交 短炒獲利 黃埔花園 聽濤雅苑 荃威花園 東環 康怡花園 筲箕灣 二手成交 二手市場

上 / 下一篇新聞

美團挫12% 大行指外賣「蝕住做」 高盛：料美團今年轉虧140億
美團挫12% 大行指外賣「蝕住做」 高盛：料美團今年轉虧140億
恒指失守二萬五關 北水淨流出204億破紀錄
恒指失守二萬五關 北水淨流出204億破紀錄
澳博5.29億向大股東購葡京酒店部分樓面
澳博5.29億向大股東購葡京酒店部分樓面
中壽：下半年料繼續投資港股
中壽：下半年料繼續投資港股
佳鑫首掛勁升1.78倍 今年表現第二佳新股
佳鑫首掛勁升1.78倍 今年表現第二佳新股
攜程次季多賺26% 擬回購最多390億 各分部收入均升 住宿預訂年增21%
攜程次季多賺26% 擬回購最多390億 各分部收入均升 住宿預訂年增21%
理想次季經調整純利跌2.3%
理想次季經調整純利跌2.3%
商湯經調整虧損收窄 生成式AI收入增72%
商湯經調整虧損收窄 生成式AI收入增72%
中海油料油價65至70美元上落
中海油料油價65至70美元上落
永旺半年虧損擴大至2.2億 料港零售已觸底 下半年擬最少開4店
永旺半年虧損擴大至2.2億 料港零售已觸底 下半年擬最少開4店
稻香轉蝕3696萬 不派中期息
稻香轉蝕3696萬 不派中期息
Nvidia收入增長逾兩年最慢 黃仁勳強調AI熱潮遠未結束
Nvidia收入增長逾兩年最慢 黃仁勳強調AI熱潮遠未結束
華府擬收在華銷售15%佣金 Nvidia：政府須立法
華府擬收在華銷售15%佣金 Nvidia：政府須立法
歐洲7月新車註冊跌四成 Tesla早段股價跌1%
歐洲7月新車註冊跌四成 Tesla早段股價跌1%
特朗普解除美聯儲理事職務 庫克入稟聯邦法院提告
特朗普解除美聯儲理事職務 庫克入稟聯邦法院提告
張兆聰：留意紅利股 中海油估值吸引
張兆聰：留意紅利股 中海油估值吸引
富融港元定存6個月年利率2厘
富融港元定存6個月年利率2厘
南商澳元定存1個月年利率4厘
南商澳元定存1個月年利率4厘
植耀輝：中遠海運國際可安心持有
植耀輝：中遠海運國際可安心持有
方保僑：華府入股英特爾有因
方保僑：華府入股英特爾有因
技術取勝：福萊特可挑戰11元
技術取勝：福萊特可挑戰11元
盧駿匡：恒指倘跌穿前浪底 下行風險增
盧駿匡：恒指倘跌穿前浪底 下行風險增
迷你版LABUBU未開賣已炒貴逾1倍
迷你版LABUBU未開賣已炒貴逾1倍
劉思明：資金積極 AI基礎設施概念炒得火熱
劉思明：資金積極 AI基礎設施概念炒得火熱
周顯：港富豪圈子被打散了
周顯：港富豪圈子被打散了
譚新強：50%消費佔GDP比重 目標不是夢
譚新強：50%消費佔GDP比重 目標不是夢
湯文亮：樓市被估價報告玩死？
湯文亮：樓市被估價報告玩死？
紀惠1.38億放售持有半世紀舂坎角洋房 較47年前325萬購入價高出42倍
紀惠1.38億放售持有半世紀舂坎角洋房 較47年前325萬購入價高出42倍
麻雀館大王1280萬沽旺角彌敦道地庫舖
麻雀館大王1280萬沽旺角彌敦道地庫舖
The Unit Soho平均呎租百元 1年升幅兩成
The Unit Soho平均呎租百元 1年升幅兩成
SHOUSON PEAK洋房1.336億沽 實呎4.49萬
SHOUSON PEAK洋房1.336億沽 實呎4.49萬