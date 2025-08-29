明報新聞網
經濟

香港地產

紀惠1.38億放售持有半世紀舂坎角洋房 較47年前325萬購入價高出42倍

【明報專訊】多位資深投資者積極沽貨，其中紀惠集團或相關人士，更放售持有近半世紀、集團成立初期購入首批物業之一的舂坎角海天徑29號一幢洋房，叫價1.38億元，較近半世紀前僅325萬元購入價高出約42倍，連同同區赤柱灘道兩個單位，合共叫價約2.62億元。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，紀惠集團最新放售之物業，包括舂坎角海天徑29號洋房B，以及赤柱灘道10A地下及10B號地下單位，3個物業叫價合共2.62億元。其中舂坎角海天徑29號洋房B，為雙層洋房設計，實用面積3354方呎，5房雙套間隔，設有花園及天台及特大私人車庫，現以現狀及交吉形式出售，意向價約1.38億元，實呎約41,145元。

資料顯示，七十年代嫁予廖創興家族八少爺廖烈正的廖湯慧靄，1976年便與其弟湯文亮等成立偉邦投資公司、即紀惠集團的前身，而上述放售物業，正由偉邦財務投資有限公司於1978年購入，為該集團成立初期，所購入的首批物業之一，持貨至今已有約47年之久。

連赤柱灘道兩伙共2.62億放售

除放售持有多年物業外，最新放售單位亦包括近年所購之物業，其中廖湯慧靄2017年分別以6600萬元及6180萬元、即合共約1.278億元購入的赤柱灘道10A地下及10B號地下單位，實用面積同為2832方呎，4房3套間隔，連車位，連租約每個單位的意向價分別約6200萬元，折合實呎約21,893元，即兩伙最新叫價分別較當年購入低約6%及高0.3%。

前別府拉麵呂惠光

1680萬沽柏景灣

另外，市場上再有名人沽出物業。市場消息稱，港鐵奧運站柏景灣8座低層B室，實用面積848方呎，3房1套連工人套間隔，最新以1680萬元售出，實呎19,811元，原業主為別府拉麵前高層呂惠光及相關人士，2009年以860萬元購入，帳面獲利約820萬元或95%。

資料又顯示，薄扶林貝沙灣4期6座中高層B室，實用面積723方呎，兩房一套間隔，最新以約1892萬元連車位售出，實呎26,169元，原業主包括方俊（Fong Chun Allen）等，方俊曾出任多家地產商售樓部高層，方氏等2013年以1250萬元購入，帳面獲利642萬元或51%。

方俊等1892萬沽貝沙灣

12年帳賺五成

不過，亦有部分名人蝕讓，資料顯示，物業投資者翁文通持有的西貢立德台一幢洋房，實用面積1506方呎，4房雙套間隔，上月以2700萬元售出，實呎17,928元。翁氏2013年斥3450萬元以個人名義購入，現帳面蝕讓750萬元或22%，若連使費料實蝕約960萬元或28%。

至於屢錄業主「流血」離場的上水古洞天巒，錄得今年首宗二手成交。資料顯示，天巒日內瓦大道南雙號洋房，實用面積2454方呎，連花園、車庫、天台，屬3房3套連工人套房間隔，本月初以3000萬元易手，實呎12,225元，為屋苑自去年11月後首宗二手成交。原業主為外籍人士，2016年3800萬元購入，持貨逾9年，單是帳面已蝕800萬元或21%，連使費料實蝕逾1000萬元或約26%。

明報記者

相關字詞﹕湯文亮 方俊 舂坎角海天徑29號 為別府拉麵前高層呂惠光 柏景灣 廖湯慧靄 紀惠集團

