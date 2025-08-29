報料
經濟
2025年8月29日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
美團挫12% 大行指外賣「蝕住做」 高盛：料美團今年轉虧140億
恒指失守二萬五關 北水淨流出204億破紀錄
澳博5.29億向大股東購葡京酒店部分樓面
中壽：下半年料繼續投資港股
佳鑫首掛勁升1.78倍 今年表現第二佳新股
攜程次季多賺26% 擬回購最多390億 各分部收入均升 住宿預訂年增21%
理想次季經調整純利跌2.3%
商湯經調整虧損收窄 生成式AI收入增72%
中海油料油價65至70美元上落
永旺半年虧損擴大至2.2億 料港零售已觸底 下半年擬最少開4店
稻香轉蝕3696萬 不派中期息
Nvidia收入增長逾兩年最慢 黃仁勳強調AI熱潮遠未結束
華府擬收在華銷售15%佣金 Nvidia：政府須立法
歐洲7月新車註冊跌四成 Tesla早段股價跌1%
特朗普解除美聯儲理事職務 庫克入稟聯邦法院提告
張兆聰：留意紅利股 中海油估值吸引
富融港元定存6個月年利率2厘
南商澳元定存1個月年利率4厘
植耀輝：中遠海運國際可安心持有
方保僑：華府入股英特爾有因
技術取勝：福萊特可挑戰11元
盧駿匡：恒指倘跌穿前浪底 下行風險增
迷你版LABUBU未開賣已炒貴逾1倍
劉思明：資金積極 AI基礎設施概念炒得火熱
周顯：港富豪圈子被打散了
譚新強：50%消費佔GDP比重 目標不是夢
湯文亮：樓市被估價報告玩死？
紀惠1.38億放售持有半世紀舂坎角洋房 較47年前325萬購入價高出42倍
麻雀館大王1280萬沽旺角彌敦道地庫舖
筲箕灣廣場兩房378萬沽 兩個月炒貴一成
The Unit Soho平均呎租百元 1年升幅兩成
SHOUSON PEAK洋房1.336億沽 實呎4.49萬
技術取勝：福萊特可挑戰11元
【明報專訊】IGG或回試4.3元（圖）
劉思明 技術取勝
