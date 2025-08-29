歐洲7月新車註冊跌四成 Tesla早段股價跌1%

雖然Tesla近期為受歡迎的Model Y進行改版，但銷量在歐洲持續下滑，反映該公司行政總裁馬斯克此前參政帶來的負面形象，仍在損害Tesla的銷售。反觀其中國競爭對手比亞迪（1211）7月在歐洲的新車註冊量按年急升225%至13,503輛，市佔率升至1.2%。

同期比亞迪歐新車註冊升225%

此外，韓國現代、日本豐田及鈴木等汽車製造商7月在歐洲的新車註冊量，均較去年同期下跌。不過，福士、寶馬和雷諾等歐洲車廠，上月在歐洲的註冊量均出現增長。整體而言，歐洲7月新車註冊量按年增長5.9%至109萬輛，是去年4月以來最大升幅。純電動車在歐洲的註冊量按年增長三分之一以上，是今年1月以來最佳表現。市場研究機構JATO Dynamics的數據顯示，今年上半年中國汽車品牌在歐洲的市佔率超過5%，創歷史新高。

