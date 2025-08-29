明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

Nvidia收入增長逾兩年最慢 黃仁勳強調AI熱潮遠未結束

【明報專訊】受惠於科技巨企對數據中心的AI晶片需求持續強勁，美國AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）在截至7月底的第二財季，收入按年增長56%至467億美元創新高。該公司已連續9季收入按年升幅超過50%，惟次季增幅是逾兩年來最低的增長（見圖）。Nvidia預計在截至10月底的第三財季收入為540億美元（上下浮動2%），意味按年升幅在52%左右，相比此前的爆炸式增長進一步放慢，儘管這預測未考慮中國市場的收入，卻令市場憂慮AI晶片需求增長可能陷入停滯。

雖然特朗普政府最近放寬部分AI晶片對華出口的限制，但這政策轉變尚未轉化為對華銷售反彈。Nvidia在第二財季尚未對華銷售任何針對中國市場而設計的「特供版」H20晶片，只是將部分H20庫存銷售到中國以外地區。Nvidia股價今年以來已上漲35%，持續放慢的季度收入增長，加上缺乏驚喜的第三財季預測，拖累該股早段跌逾2%，標普500指數刷新高位後轉跌。此外，美國第二季GDP修正值，按季折合成年率增長3.3%，較初值上調0.3個百分點，主要由於投資及消費者支出較此前預期高。

股價早段跌逾2%

Nvidia行政總裁黃仁勳試圖安撫不安的投資者，強調AI熱潮遠未結束，預期到2030年，科技業界對AI基礎設施的支出將達3萬億至4萬億美元。

黃仁勳預期，微軟及亞馬遜等主要客戶，今年的數據中心資本支出將達到6000億美元。他說，對於一個耗資600億美元的數據中心，Nvidia可從中獲得約350億美元的銷售收入，暗示業界未來的資本支出，大多會落入Nvidia手上。

Blackwell「的確有可能」進中國市場

對於中國市場前景，黃仁勳表示，雖然第三財季預測未考慮中國市場收入，但H20對華銷售額可能介乎20億至50億美元之間，具體取決於地緣政治環境。他又表示，先進的Blackwell晶片「的確有可能」進入中國市場，呼籲美國政府為美國晶片商開放對華銷售渠道。他說：「我們必須繼續宣傳美國科技企業在AI競賽領先及勝出的重要性，使美國技術成為全球標準。」

黃仁勳預測，若能憑借具競爭力的產品充分開拓中國市場，今年中國市場將可為Nvidia帶來約500億美元的業務機會；倘今年中國市場收入能達500億美元，未來每年實現50%的增長是合理預期。Nvidia董事會已批准一項價值600億美元的股票回購計劃，以示其對前景的信心。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕黃仁勳 中國 AI晶片 國際金融

上 / 下一篇新聞

美團挫12% 大行指外賣「蝕住做」 高盛：料美團今年轉虧140億
美團挫12% 大行指外賣「蝕住做」 高盛：料美團今年轉虧140億
恒指失守二萬五關 北水淨流出204億破紀錄
恒指失守二萬五關 北水淨流出204億破紀錄
澳博5.29億向大股東購葡京酒店部分樓面
澳博5.29億向大股東購葡京酒店部分樓面
中壽：下半年料繼續投資港股
中壽：下半年料繼續投資港股
佳鑫首掛勁升1.78倍 今年表現第二佳新股
佳鑫首掛勁升1.78倍 今年表現第二佳新股
攜程次季多賺26% 擬回購最多390億 各分部收入均升 住宿預訂年增21%
攜程次季多賺26% 擬回購最多390億 各分部收入均升 住宿預訂年增21%
理想次季經調整純利跌2.3%
理想次季經調整純利跌2.3%
商湯經調整虧損收窄 生成式AI收入增72%
商湯經調整虧損收窄 生成式AI收入增72%
中海油料油價65至70美元上落
中海油料油價65至70美元上落
永旺半年虧損擴大至2.2億 料港零售已觸底 下半年擬最少開4店
永旺半年虧損擴大至2.2億 料港零售已觸底 下半年擬最少開4店
稻香轉蝕3696萬 不派中期息
稻香轉蝕3696萬 不派中期息
華府擬收在華銷售15%佣金 Nvidia：政府須立法
華府擬收在華銷售15%佣金 Nvidia：政府須立法
歐洲7月新車註冊跌四成 Tesla早段股價跌1%
歐洲7月新車註冊跌四成 Tesla早段股價跌1%
特朗普解除美聯儲理事職務 庫克入稟聯邦法院提告
特朗普解除美聯儲理事職務 庫克入稟聯邦法院提告
張兆聰：留意紅利股 中海油估值吸引
張兆聰：留意紅利股 中海油估值吸引
富融港元定存6個月年利率2厘
富融港元定存6個月年利率2厘
南商澳元定存1個月年利率4厘
南商澳元定存1個月年利率4厘
植耀輝：中遠海運國際可安心持有
植耀輝：中遠海運國際可安心持有
方保僑：華府入股英特爾有因
方保僑：華府入股英特爾有因
技術取勝：福萊特可挑戰11元
技術取勝：福萊特可挑戰11元
盧駿匡：恒指倘跌穿前浪底 下行風險增
盧駿匡：恒指倘跌穿前浪底 下行風險增
迷你版LABUBU未開賣已炒貴逾1倍
迷你版LABUBU未開賣已炒貴逾1倍
劉思明：資金積極 AI基礎設施概念炒得火熱
劉思明：資金積極 AI基礎設施概念炒得火熱
周顯：港富豪圈子被打散了
周顯：港富豪圈子被打散了
譚新強：50%消費佔GDP比重 目標不是夢
譚新強：50%消費佔GDP比重 目標不是夢
湯文亮：樓市被估價報告玩死？
湯文亮：樓市被估價報告玩死？
紀惠1.38億放售持有半世紀舂坎角洋房 較47年前325萬購入價高出42倍
紀惠1.38億放售持有半世紀舂坎角洋房 較47年前325萬購入價高出42倍
麻雀館大王1280萬沽旺角彌敦道地庫舖
麻雀館大王1280萬沽旺角彌敦道地庫舖
筲箕灣廣場兩房378萬沽 兩個月炒貴一成
筲箕灣廣場兩房378萬沽 兩個月炒貴一成
The Unit Soho平均呎租百元 1年升幅兩成
The Unit Soho平均呎租百元 1年升幅兩成
SHOUSON PEAK洋房1.336億沽 實呎4.49萬
SHOUSON PEAK洋房1.336億沽 實呎4.49萬