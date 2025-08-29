Nvidia收入增長逾兩年最慢 黃仁勳強調AI熱潮遠未結束

雖然特朗普政府最近放寬部分AI晶片對華出口的限制，但這政策轉變尚未轉化為對華銷售反彈。Nvidia在第二財季尚未對華銷售任何針對中國市場而設計的「特供版」H20晶片，只是將部分H20庫存銷售到中國以外地區。Nvidia股價今年以來已上漲35%，持續放慢的季度收入增長，加上缺乏驚喜的第三財季預測，拖累該股早段跌逾2%，標普500指數刷新高位後轉跌。此外，美國第二季GDP修正值，按季折合成年率增長3.3%，較初值上調0.3個百分點，主要由於投資及消費者支出較此前預期高。

Nvidia行政總裁黃仁勳試圖安撫不安的投資者，強調AI熱潮遠未結束，預期到2030年，科技業界對AI基礎設施的支出將達3萬億至4萬億美元。

黃仁勳預期，微軟及亞馬遜等主要客戶，今年的數據中心資本支出將達到6000億美元。他說，對於一個耗資600億美元的數據中心，Nvidia可從中獲得約350億美元的銷售收入，暗示業界未來的資本支出，大多會落入Nvidia手上。

Blackwell「的確有可能」進中國市場

對於中國市場前景，黃仁勳表示，雖然第三財季預測未考慮中國市場收入，但H20對華銷售額可能介乎20億至50億美元之間，具體取決於地緣政治環境。他又表示，先進的Blackwell晶片「的確有可能」進入中國市場，呼籲美國政府為美國晶片商開放對華銷售渠道。他說：「我們必須繼續宣傳美國科技企業在AI競賽領先及勝出的重要性，使美國技術成為全球標準。」

黃仁勳預測，若能憑借具競爭力的產品充分開拓中國市場，今年中國市場將可為Nvidia帶來約500億美元的業務機會；倘今年中國市場收入能達500億美元，未來每年實現50%的增長是合理預期。Nvidia董事會已批准一項價值600億美元的股票回購計劃，以示其對前景的信心。

