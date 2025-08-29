稻香轉蝕3696萬 不派中期息

稻香期內毛利按年跌27%至6966萬元，毛利率按年跌1.1個百分點至65.8%。稻香提到，不計及期內及去年同期確認的單次收入項目，如已收補償、政府補助及終止租賃收益等，期內虧損淨額亦按年擴大84%至4000萬元。

指外賣兩餸飯「人氣極高」

香港業務方面，期內分部收入按年跌6%至7.9億元，除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBIDTA）按年跌5%至1.1億元，於香港分部虧損640萬元、去年同期則錄得溢利550萬元。截至6月底，稻香於港食肆數目按年持平、擁有43家，而「泰昌餅家」分店數按年減少1間，至5間；內地業務方面，稻香該分部期內錄虧損3050萬元，去年同期則虧損150萬元。

稻香特別提到，集團於選定食肆推出「兩餸飯」套餐外賣，並稱令顧客以非常合理的價格享受酒樓品質的食物，更指「人氣極高」。稻香更表示，正計劃將「兩餸飯」套餐外賣擴大至更多分店，以滿足各區的較高需求，並提到為實現該目標，粉嶺、沙田、坑口、何文田和屯門分店已於期內翻新。