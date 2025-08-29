明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

永旺半年虧損擴大至2.2億 料港零售已觸底 下半年擬最少開4店

【明報專訊】經營AEON超市百貨的永旺（0984）昨公布今年上半年業績，虧損2.17億元，較去年同期虧損1.71億元顯著擴大（見表）。每股虧損0.8361元，不派中期息。集團董事總經理長島武德在業績會表示，本港整體消費情况仍疲弱，加上市民外遊及北上消費熱潮未減，預計本地零售市場短期內難以出現大幅改善，但相信已經觸底，現正緩慢逐漸恢復。

明報記者 邱潤青

港虧損擴大12% 內地虧損增78%

期內收益按年減3%至39.3億元。以地區劃分，香港市場收入按年跌6%至17.84億元，分部虧損擴大12.3%至1.62億元。若排除匯兌因素，調整後虧損較上年同期改善9.5%。內地市場收入21.5億元，按年大致持平；分部虧損則按年大幅增加78%。

上半年永旺續有分店結業，單計8月份於全港已有3間Living PLAZA及1間DAISO Japan分店宣告結束營運。長島強調，集團做出閉店決定受到多種因素影響，但並非意味將逐步縮減在香港的門店數量。集團會考慮在原店址附近重新選址，或改換業態、重投經營。如7月及8月開業的兩間Mono Mono門店，長島表示營運表現超出集團預期，未來會專注於在本港拓展小型專門店業務，下半年將至少開設3間Mono Mono及1間DAISO Japan門店，以鞏固香港零售網絡的競爭優勢。租金方面，長島稱集團會向業主提出減租要求，而業主亦理解現時零售環境嚴峻，雙方正積極交涉。

向業主要求減租

上半年內地電商平台大舉攻港，集團採購及供應鏈管理、營運部董事久永晉也表示，內地電商平台勢頭強勁，但集團亦有自身強項，包括從世界各地採購優質商品，未來會繼續發揮原有優勢。長島補充，美國關稅政策或會增加部分商品的採購成本，集團將隨機應變，採取全球採購佈局，增加直接從日本、東南亞等地區直接進口的商品，透過商品差異化提升競爭力。集團亦將會物色更多卡通IP品牌聯乘銷售。

內地營運方面，下半年將按計劃在大灣區開設3間AEON新店。面對內地業務虧損大幅增加，以視像形式參會的廣東永旺及永旺華南董事總經理杜若政彥指出，將透過加開新店及關閉效益不佳門店，最大限度提升營運效率。

相關字詞﹕零售業 電商 業績 北上消費 零售市道 永旺

上 / 下一篇新聞

美團挫12% 大行指外賣「蝕住做」 高盛：料美團今年轉虧140億
美團挫12% 大行指外賣「蝕住做」 高盛：料美團今年轉虧140億
恒指失守二萬五關 北水淨流出204億破紀錄
恒指失守二萬五關 北水淨流出204億破紀錄
澳博5.29億向大股東購葡京酒店部分樓面
澳博5.29億向大股東購葡京酒店部分樓面
中壽：下半年料繼續投資港股
中壽：下半年料繼續投資港股
佳鑫首掛勁升1.78倍 今年表現第二佳新股
佳鑫首掛勁升1.78倍 今年表現第二佳新股
攜程次季多賺26% 擬回購最多390億 各分部收入均升 住宿預訂年增21%
攜程次季多賺26% 擬回購最多390億 各分部收入均升 住宿預訂年增21%
理想次季經調整純利跌2.3%
理想次季經調整純利跌2.3%
商湯經調整虧損收窄 生成式AI收入增72%
商湯經調整虧損收窄 生成式AI收入增72%
中海油料油價65至70美元上落
中海油料油價65至70美元上落
稻香轉蝕3696萬 不派中期息
稻香轉蝕3696萬 不派中期息
Nvidia收入增長逾兩年最慢 黃仁勳強調AI熱潮遠未結束
Nvidia收入增長逾兩年最慢 黃仁勳強調AI熱潮遠未結束
華府擬收在華銷售15%佣金 Nvidia：政府須立法
華府擬收在華銷售15%佣金 Nvidia：政府須立法
歐洲7月新車註冊跌四成 Tesla早段股價跌1%
歐洲7月新車註冊跌四成 Tesla早段股價跌1%
特朗普解除美聯儲理事職務 庫克入稟聯邦法院提告
特朗普解除美聯儲理事職務 庫克入稟聯邦法院提告
張兆聰：留意紅利股 中海油估值吸引
張兆聰：留意紅利股 中海油估值吸引
富融港元定存6個月年利率2厘
富融港元定存6個月年利率2厘
南商澳元定存1個月年利率4厘
南商澳元定存1個月年利率4厘
植耀輝：中遠海運國際可安心持有
植耀輝：中遠海運國際可安心持有
方保僑：華府入股英特爾有因
方保僑：華府入股英特爾有因
技術取勝：福萊特可挑戰11元
技術取勝：福萊特可挑戰11元
盧駿匡：恒指倘跌穿前浪底 下行風險增
盧駿匡：恒指倘跌穿前浪底 下行風險增
迷你版LABUBU未開賣已炒貴逾1倍
迷你版LABUBU未開賣已炒貴逾1倍
劉思明：資金積極 AI基礎設施概念炒得火熱
劉思明：資金積極 AI基礎設施概念炒得火熱
周顯：港富豪圈子被打散了
周顯：港富豪圈子被打散了
譚新強：50%消費佔GDP比重 目標不是夢
譚新強：50%消費佔GDP比重 目標不是夢
湯文亮：樓市被估價報告玩死？
湯文亮：樓市被估價報告玩死？
紀惠1.38億放售持有半世紀舂坎角洋房 較47年前325萬購入價高出42倍
紀惠1.38億放售持有半世紀舂坎角洋房 較47年前325萬購入價高出42倍
麻雀館大王1280萬沽旺角彌敦道地庫舖
麻雀館大王1280萬沽旺角彌敦道地庫舖
筲箕灣廣場兩房378萬沽 兩個月炒貴一成
筲箕灣廣場兩房378萬沽 兩個月炒貴一成
The Unit Soho平均呎租百元 1年升幅兩成
The Unit Soho平均呎租百元 1年升幅兩成
SHOUSON PEAK洋房1.336億沽 實呎4.49萬
SHOUSON PEAK洋房1.336億沽 實呎4.49萬