永旺半年虧損擴大至2.2億 料港零售已觸底 下半年擬最少開4店

明報記者 邱潤青

港虧損擴大12% 內地虧損增78%

期內收益按年減3%至39.3億元。以地區劃分，香港市場收入按年跌6%至17.84億元，分部虧損擴大12.3%至1.62億元。若排除匯兌因素，調整後虧損較上年同期改善9.5%。內地市場收入21.5億元，按年大致持平；分部虧損則按年大幅增加78%。

上半年永旺續有分店結業，單計8月份於全港已有3間Living PLAZA及1間DAISO Japan分店宣告結束營運。長島強調，集團做出閉店決定受到多種因素影響，但並非意味將逐步縮減在香港的門店數量。集團會考慮在原店址附近重新選址，或改換業態、重投經營。如7月及8月開業的兩間Mono Mono門店，長島表示營運表現超出集團預期，未來會專注於在本港拓展小型專門店業務，下半年將至少開設3間Mono Mono及1間DAISO Japan門店，以鞏固香港零售網絡的競爭優勢。租金方面，長島稱集團會向業主提出減租要求，而業主亦理解現時零售環境嚴峻，雙方正積極交涉。

向業主要求減租

上半年內地電商平台大舉攻港，集團採購及供應鏈管理、營運部董事久永晉也表示，內地電商平台勢頭強勁，但集團亦有自身強項，包括從世界各地採購優質商品，未來會繼續發揮原有優勢。長島補充，美國關稅政策或會增加部分商品的採購成本，集團將隨機應變，採取全球採購佈局，增加直接從日本、東南亞等地區直接進口的商品，透過商品差異化提升競爭力。集團亦將會物色更多卡通IP品牌聯乘銷售。

內地營運方面，下半年將按計劃在大灣區開設3間AEON新店。面對內地業務虧損大幅增加，以視像形式參會的廣東永旺及永旺華南董事總經理杜若政彥指出，將透過加開新店及關閉效益不佳門店，最大限度提升營運效率。