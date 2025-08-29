商湯經調整虧損收窄 生成式AI收入增72%

視覺AI重啓增長曲線

不同收入分部計，期間生成式AI收入增幅主要源於市場對生成式AI模型訓練、微調和推理的需求持續爆發式增長，集團亦繼續將生成式AI相關應用產品商業化。至於視覺AI收入由去年同期5.12億元減至4.36億元，集團解釋一系列重大研發項目完成後，與東北亞一名客戶的合作大部分轉為維護服務，未來會繼續注重服務優質客戶。

至於「1+X」下的X創新業務收入，由去年同期1.77億元減至1.08億元，主要由分部中的絕影（智能汽車業務）收入下跌導致。商湯稱，隨着時間推移，預期X創新業務的構成會發生變化，因此孵化更多X創新業務的同時，現有X創新業務最終會從合併財務報表中剝離，未來按年比較X創新業務收入數據意義將降低。財務方面，上半年貿易應收回款額32億元，創歷史新高，貿易應收周轉天數按年縮短49%。截至今年6月底，集團總現金儲備132億元，高於上兩個報告期，經營活動現金流淨流出按年大幅收窄82%。