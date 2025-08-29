明報新聞網
經濟

商湯經調整虧損收窄 生成式AI收入增72%

【明報專訊】於本港創立的內地人工智能（AI）企業商湯（0020）今年上半年收入按年增36%至23.58億元；經調整虧損淨額11.62億元（人民幣，下同），收窄50%。商湯去年下半年開啟「1+X」新戰略，繼續有實質進展，包括生成式AI收入18.16億元，按年增72.7%，視覺AI重啓增長曲線，以高質量客戶策略和領先市場份額，實現利潤空間與現金流雙向改善。

視覺AI重啓增長曲線

不同收入分部計，期間生成式AI收入增幅主要源於市場對生成式AI模型訓練、微調和推理的需求持續爆發式增長，集團亦繼續將生成式AI相關應用產品商業化。至於視覺AI收入由去年同期5.12億元減至4.36億元，集團解釋一系列重大研發項目完成後，與東北亞一名客戶的合作大部分轉為維護服務，未來會繼續注重服務優質客戶。

至於「1+X」下的X創新業務收入，由去年同期1.77億元減至1.08億元，主要由分部中的絕影（智能汽車業務）收入下跌導致。商湯稱，隨着時間推移，預期X創新業務的構成會發生變化，因此孵化更多X創新業務的同時，現有X創新業務最終會從合併財務報表中剝離，未來按年比較X創新業務收入數據意義將降低。財務方面，上半年貿易應收回款額32億元，創歷史新高，貿易應收周轉天數按年縮短49%。截至今年6月底，集團總現金儲備132億元，高於上兩個報告期，經營活動現金流淨流出按年大幅收窄82%。

相關字詞﹕商業化 市場份額 生成式AI 晶片 商湯

