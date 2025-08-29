明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

理想次季經調整純利跌2.3%

【明報專訊】理想汽車（2015）公布截至6月底第二季業績，收入總額按年下降4.5%至302.46億元（人民幣，下同），低於市場預期的324.7億元。純利略跌0.9%至10.92億元；撇除股份支付薪酬費用及資產減值準備，非美國公認會計準則純利減少2.3%至14.68億元，遜預期的15.9億元。

理想美股盤前曾一度跌逾5%，開盤後反彈超過6%，報24美元，較港股折算價高約6%左右。

期內，車輛銷售收入按年跌4.7%至288.85億元，車輛毛利率則上升0.7個百分點至19.4%。經營活動所用現金淨額錄30.36億元，按年增加607%；非美國公認會計準則的自由現金流為負38.42億元，去年同期為負18.53億元。理想管理層於投資者會議上解釋，公司的付款周期在去年底為三至四個月，因清理了11月至2月的應付款項，導致第二季負數經營現金流擴大。其後，付款周期進一步調整為60天，以符合監管要求及行業趨勢。

料本季交付量按年減四成

公司展望第三季車輛交付量為9萬至9.5萬輛，按年減少41.1%至37.8%，市場預期交付13.5萬輛。公司同時預計第三季收入總額為248億至262億元，按年下降42.1%至38.8%，遠低於市場預期的411.5億元。執行董事兼總裁馬東輝表示，現在理想MEGA月銷穩定於3000輛以上，持續貢獻純電車銷量，並正在推進理想i8產能增加，力爭9月底累計交付8000至1萬輛。

出海規劃方面，他指公司已進入2025年至2027年第二階段，將逐步拓展銷售市場至海外。第三階段自2027年起，將主打L4級自動駕駛產品，目前在德國和美國設立研發中心，目標市場鎖定中東、中亞及歐洲。管理層透露，公司正對一款車載AI晶片進行測試，計劃明年推向市場。

相關字詞﹕減值 理想汽車 晶片 電動車

上 / 下一篇新聞

美團挫12% 大行指外賣「蝕住做」 高盛：料美團今年轉虧140億
美團挫12% 大行指外賣「蝕住做」 高盛：料美團今年轉虧140億
恒指失守二萬五關 北水淨流出204億破紀錄
恒指失守二萬五關 北水淨流出204億破紀錄
澳博5.29億向大股東購葡京酒店部分樓面
澳博5.29億向大股東購葡京酒店部分樓面
中壽：下半年料繼續投資港股
中壽：下半年料繼續投資港股
佳鑫首掛勁升1.78倍 今年表現第二佳新股
佳鑫首掛勁升1.78倍 今年表現第二佳新股
攜程次季多賺26% 擬回購最多390億 各分部收入均升 住宿預訂年增21%
攜程次季多賺26% 擬回購最多390億 各分部收入均升 住宿預訂年增21%
商湯經調整虧損收窄 生成式AI收入增72%
商湯經調整虧損收窄 生成式AI收入增72%
中海油料油價65至70美元上落
中海油料油價65至70美元上落
永旺半年虧損擴大至2.2億 料港零售已觸底 下半年擬最少開4店
永旺半年虧損擴大至2.2億 料港零售已觸底 下半年擬最少開4店
稻香轉蝕3696萬 不派中期息
稻香轉蝕3696萬 不派中期息
Nvidia收入增長逾兩年最慢 黃仁勳強調AI熱潮遠未結束
Nvidia收入增長逾兩年最慢 黃仁勳強調AI熱潮遠未結束
華府擬收在華銷售15%佣金 Nvidia：政府須立法
華府擬收在華銷售15%佣金 Nvidia：政府須立法
歐洲7月新車註冊跌四成 Tesla早段股價跌1%
歐洲7月新車註冊跌四成 Tesla早段股價跌1%
特朗普解除美聯儲理事職務 庫克入稟聯邦法院提告
特朗普解除美聯儲理事職務 庫克入稟聯邦法院提告
張兆聰：留意紅利股 中海油估值吸引
張兆聰：留意紅利股 中海油估值吸引
富融港元定存6個月年利率2厘
富融港元定存6個月年利率2厘
南商澳元定存1個月年利率4厘
南商澳元定存1個月年利率4厘
植耀輝：中遠海運國際可安心持有
植耀輝：中遠海運國際可安心持有
方保僑：華府入股英特爾有因
方保僑：華府入股英特爾有因
技術取勝：福萊特可挑戰11元
技術取勝：福萊特可挑戰11元
盧駿匡：恒指倘跌穿前浪底 下行風險增
盧駿匡：恒指倘跌穿前浪底 下行風險增
迷你版LABUBU未開賣已炒貴逾1倍
迷你版LABUBU未開賣已炒貴逾1倍
劉思明：資金積極 AI基礎設施概念炒得火熱
劉思明：資金積極 AI基礎設施概念炒得火熱
周顯：港富豪圈子被打散了
周顯：港富豪圈子被打散了
譚新強：50%消費佔GDP比重 目標不是夢
譚新強：50%消費佔GDP比重 目標不是夢
湯文亮：樓市被估價報告玩死？
湯文亮：樓市被估價報告玩死？
紀惠1.38億放售持有半世紀舂坎角洋房 較47年前325萬購入價高出42倍
紀惠1.38億放售持有半世紀舂坎角洋房 較47年前325萬購入價高出42倍
麻雀館大王1280萬沽旺角彌敦道地庫舖
麻雀館大王1280萬沽旺角彌敦道地庫舖
筲箕灣廣場兩房378萬沽 兩個月炒貴一成
筲箕灣廣場兩房378萬沽 兩個月炒貴一成
The Unit Soho平均呎租百元 1年升幅兩成
The Unit Soho平均呎租百元 1年升幅兩成
SHOUSON PEAK洋房1.336億沽 實呎4.49萬
SHOUSON PEAK洋房1.336億沽 實呎4.49萬