理想次季經調整純利跌2.3%

理想美股盤前曾一度跌逾5%，開盤後反彈超過6%，報24美元，較港股折算價高約6%左右。

期內，車輛銷售收入按年跌4.7%至288.85億元，車輛毛利率則上升0.7個百分點至19.4%。經營活動所用現金淨額錄30.36億元，按年增加607%；非美國公認會計準則的自由現金流為負38.42億元，去年同期為負18.53億元。理想管理層於投資者會議上解釋，公司的付款周期在去年底為三至四個月，因清理了11月至2月的應付款項，導致第二季負數經營現金流擴大。其後，付款周期進一步調整為60天，以符合監管要求及行業趨勢。

料本季交付量按年減四成

公司展望第三季車輛交付量為9萬至9.5萬輛，按年減少41.1%至37.8%，市場預期交付13.5萬輛。公司同時預計第三季收入總額為248億至262億元，按年下降42.1%至38.8%，遠低於市場預期的411.5億元。執行董事兼總裁馬東輝表示，現在理想MEGA月銷穩定於3000輛以上，持續貢獻純電車銷量，並正在推進理想i8產能增加，力爭9月底累計交付8000至1萬輛。

出海規劃方面，他指公司已進入2025年至2027年第二階段，將逐步拓展銷售市場至海外。第三階段自2027年起，將主打L4級自動駕駛產品，目前在德國和美國設立研發中心，目標市場鎖定中東、中亞及歐洲。管理層透露，公司正對一款車載AI晶片進行測試，計劃明年推向市場。