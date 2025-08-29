明報新聞網
經濟

攜程次季多賺26% 擬回購最多390億 各分部收入均升 住宿預訂年增21%

【明報專訊】旅行訂票平台Trip.com母企攜程集團（9961）次季收入按年增長16%至148.64億元，按季則升7%，主要得益於愈來愈強勁的旅遊需求，尤其在節假日期間表現突出。經調整淨利潤50.11億元（人民幣，下同），按年升0.5%，按季則增19%，每股基本收益按年增近26%。攜程港股昨績後股價做好，曾升最多8.8%、收市仍升7.7%。

明報記者 楊括

不同收入分部期間全線錄得增長，該公司指次季旗下住宿預訂收入按年升21%至62億元，按季升12%，主要得益於住宿預訂的增長，尤其在節假日期間表現突出；交通票務收入升11%至54億元；旅遊度假收入升5%至11億元，按季升14%；商旅管理收入增9%至6.92億元，按季升21%。

市場關注京東（9618）早前入局酒旅市場會否令原有市場主要玩家例如攜程面臨壓力，以及內地消費市場待復蘇會否影響公司相關業務盈利。

國內酒店機票價格仍有定價壓力

談及內地本土業務時，攜程管理層表示，次季供應商方面需求保持強勁、並推動交易量健康增長，但國內酒店和機票價格仍面臨定價壓力。隨着夏季假期來臨，國內酒店價格趨於穩定，價格降幅縮至中低個位數範圍內。

入境旅遊預訂按年增逾1倍

同時，公司管理層認為中國的入境旅行業務市場潛力大，若集團能有效地推廣旅遊業務，相信將有收穫。攜程首席執行官孫潔也點出，公司關注內地的入境旅遊市場。展望下半年，公司首席財務官王肖璠稱，下半年重點關注年輕用戶群和「下沉市場」（內地三線或以下城市及鄉鎮、農村），同時擴大國際業務佈局。管理層對下半年業績增長充滿信心，預計第三季淨營業收入按年增長將達20%至25%。

國際業務方面，攜程第二季國際各業務版塊繼續呈現強勁增長態勢，國際OTA平台總預訂按年增長超過60%，入境旅遊預訂按年增逾100%，出境酒店和機票預訂已全面超越2019年疫情前同期的120%水平。

另公司董事會8月批准一項新的股份回購計劃，可回購總值不超過50億美元（約390億港元）之已發行普通股及/或美國存託憑證（ADS）。

