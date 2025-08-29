佳鑫首掛勁升1.78倍 今年表現第二佳新股

【明報專訊】哈薩克鎢礦公司佳鑫國際資源（3858）昨日首掛升1.78倍至30.34元，為今年以來首日升幅第二高的新股，僅次於同樣選用不設回撥的機制B招股的銀諾醫藥（2591）逾兩倍升幅。財經事務及庫務局長許正宇表示，佳鑫國際為同步於港交所（0388）和哈薩克交易所上市的全球首例，反映香港市場國際化的多元參與。
每手帳賺7768元
許正宇續表示，體現香港與中亞地區合作推動落實「一帶一路」倡議的成果，而佳鑫國際於AIX上市亦是中亞地區，以人民幣計價作首次公開招股（IPO）融資的先行例子。
佳鑫國際一手400股計，不計手續費，抽中的股民帳面可賺7768元。佳鑫周三晚公布分配結果、公開發售超購2040.6倍，一手中籤率為1%。
彭博引述消息報道，奇瑞汽車計劃最早9月在港上市，集資約15億美元（約117億港元），中金公司、華泰證券、廣發證券及中信証券為IPO協調人。
奇瑞據報最快9月港集資117億
另外，昨日再多兩家公司向港交所遞表申請上市，包括A股公司山推股份（深：000680），截至昨日山推股份A股市值為144億元（人民幣，下同），獨家保薦人為中金，山推股份提供工程機械、零部件以及智慧施工解決方案。公司今年上半年純利按年升9%至5.8億元，收入按年升3%至70億元。
管網特殊空間機械人提供商博銘維技術，昨日亦向港交所遞表申請上市，今年首季扭虧為盈，轉賺1005萬元，去年同期為虧損34萬元，收入按年升1.2倍至6236萬元。