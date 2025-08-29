明報新聞網
經濟

佳鑫首掛勁升1.78倍 今年表現第二佳新股

【明報專訊】哈薩克鎢礦公司佳鑫國際資源（3858）昨日首掛升1.78倍至30.34元，為今年以來首日升幅第二高的新股，僅次於同樣選用不設回撥的機制B招股的銀諾醫藥（2591）逾兩倍升幅。財經事務及庫務局長許正宇表示，佳鑫國際為同步於港交所（0388）和哈薩克交易所上市的全球首例，反映香港市場國際化的多元參與。

每手帳賺7768元

許正宇續表示，體現香港與中亞地區合作推動落實「一帶一路」倡議的成果，而佳鑫國際於AIX上市亦是中亞地區，以人民幣計價作首次公開招股（IPO）融資的先行例子。

佳鑫國際一手400股計，不計手續費，抽中的股民帳面可賺7768元。佳鑫周三晚公布分配結果、公開發售超購2040.6倍，一手中籤率為1%。

彭博引述消息報道，奇瑞汽車計劃最早9月在港上市，集資約15億美元（約117億港元），中金公司、華泰證券、廣發證券及中信証券為IPO協調人。

奇瑞據報最快9月港集資117億

另外，昨日再多兩家公司向港交所遞表申請上市，包括A股公司山推股份（深：000680），截至昨日山推股份A股市值為144億元（人民幣，下同），獨家保薦人為中金，山推股份提供工程機械、零部件以及智慧施工解決方案。公司今年上半年純利按年升9%至5.8億元，收入按年升3%至70億元。

管網特殊空間機械人提供商博銘維技術，昨日亦向港交所遞表申請上市，今年首季扭虧為盈，轉賺1005萬元，去年同期為虧損34萬元，收入按年升1.2倍至6236萬元。

明報記者 江陵凱

相關字詞﹕奇瑞汽車 機制B 首掛 佳鑫國際資源 新股 一帶一路 哈薩克 許正宇 佳鑫國際

美團挫12% 大行指外賣「蝕住做」 高盛：料美團今年轉虧140億
恒指失守二萬五關 北水淨流出204億破紀錄
澳博5.29億向大股東購葡京酒店部分樓面
中壽：下半年料繼續投資港股
攜程次季多賺26% 擬回購最多390億 各分部收入均升 住宿預訂年增21%
理想次季經調整純利跌2.3%
商湯經調整虧損收窄 生成式AI收入增72%
中海油料油價65至70美元上落
永旺半年虧損擴大至2.2億 料港零售已觸底 下半年擬最少開4店
稻香轉蝕3696萬 不派中期息
Nvidia收入增長逾兩年最慢 黃仁勳強調AI熱潮遠未結束
華府擬收在華銷售15%佣金 Nvidia：政府須立法
歐洲7月新車註冊跌四成 Tesla早段股價跌1%
特朗普解除美聯儲理事職務 庫克入稟聯邦法院提告
張兆聰：留意紅利股 中海油估值吸引
富融港元定存6個月年利率2厘
南商澳元定存1個月年利率4厘
植耀輝：中遠海運國際可安心持有
方保僑：華府入股英特爾有因
技術取勝：福萊特可挑戰11元
盧駿匡：恒指倘跌穿前浪底 下行風險增
迷你版LABUBU未開賣已炒貴逾1倍
劉思明：資金積極 AI基礎設施概念炒得火熱
周顯：港富豪圈子被打散了
譚新強：50%消費佔GDP比重 目標不是夢
湯文亮：樓市被估價報告玩死？
紀惠1.38億放售持有半世紀舂坎角洋房 較47年前325萬購入價高出42倍
麻雀館大王1280萬沽旺角彌敦道地庫舖
筲箕灣廣場兩房378萬沽 兩個月炒貴一成
The Unit Soho平均呎租百元 1年升幅兩成
SHOUSON PEAK洋房1.336億沽 實呎4.49萬
