佳鑫首掛勁升1.78倍 今年表現第二佳新股

每手帳賺7768元

許正宇續表示，體現香港與中亞地區合作推動落實「一帶一路」倡議的成果，而佳鑫國際於AIX上市亦是中亞地區，以人民幣計價作首次公開招股（IPO）融資的先行例子。

佳鑫國際一手400股計，不計手續費，抽中的股民帳面可賺7768元。佳鑫周三晚公布分配結果、公開發售超購2040.6倍，一手中籤率為1%。

彭博引述消息報道，奇瑞汽車計劃最早9月在港上市，集資約15億美元（約117億港元），中金公司、華泰證券、廣發證券及中信証券為IPO協調人。

奇瑞據報最快9月港集資117億

另外，昨日再多兩家公司向港交所遞表申請上市，包括A股公司山推股份（深：000680），截至昨日山推股份A股市值為144億元（人民幣，下同），獨家保薦人為中金，山推股份提供工程機械、零部件以及智慧施工解決方案。公司今年上半年純利按年升9%至5.8億元，收入按年升3%至70億元。

管網特殊空間機械人提供商博銘維技術，昨日亦向港交所遞表申請上市，今年首季扭虧為盈，轉賺1005萬元，去年同期為虧損34萬元，收入按年升1.2倍至6236萬元。

明報記者 江陵凱