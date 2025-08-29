中壽：下半年料繼續投資港股

【明報專訊】近年不少內地資金流入港股，包括保險資金，中國人壽（2628）在5月獲批5000萬美元（約3.9億港元）合格境內機構投資者（QDII）投資額度，中國人壽副總裁兼董事會秘書劉暉表示，該行股權非常關注港股市場，為其投資配置重要組成部分，該行上半年有在港股進行配置，取得很好收益， 在全球資金再平衡下，港股在新經濟、高股息等優質資產有配置價值，該行下半年將關注港股市場，進行投資操作。
對下半年A股市場樂觀
內地監管部門去年起積極推動保險資金入市，中國人壽上半年增加股權投資1500億元（人民幣，下同），劉暉指股權投資有助在低利率環境穩定收益，持續以均衡、分散投資原則，關注新經濟等高增長股，和高股息股票配置。她對於下半年A股市場繼續保持樂觀，關注科技創新、先進製造、新消費、企業出海等方向的投資機會。下一步，該行關注高股息投資的配置，提升股息收益穩健性，提升長期投資回報。
中壽險業務方面，中壽上半年新業務價值按年升20.28%，增速較第一季的4.8%明顯提高，中國人壽總裁助理兼總精算師侯晉指出，包括中壽等內地壽險均處於業務、隊伍、渠道轉型階段，該行年初尚在轉型適應期，因此開年業務增長放緩，及後銷售員對分紅險銷售技能熟悉、消費者亦熟悉分紅險產品，帶動銷售在第二季回升。
料利率下調影響有限
過去兩年內地下調壽險預定利率，傳統保單保證利率下降，壽險公司均在轉向銷售分紅保單，對新單銷售有一定影響。
今年9月預定利率將再下調，中國人壽總裁利明光表示，該行已經做好充分的準備工作，包括新產品儲備、銷售管理、人員培訓、政策宣傳等，在預定利率調整後能夠迅速應對，迅速投放產品以及時觸達客戶，預計是次預定利率下調整體影響較為有限。