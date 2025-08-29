中壽：下半年料繼續投資港股

對下半年A股市場樂觀

內地監管部門去年起積極推動保險資金入市，中國人壽上半年增加股權投資1500億元（人民幣，下同），劉暉指股權投資有助在低利率環境穩定收益，持續以均衡、分散投資原則，關注新經濟等高增長股，和高股息股票配置。她對於下半年A股市場繼續保持樂觀，關注科技創新、先進製造、新消費、企業出海等方向的投資機會。下一步，該行關注高股息投資的配置，提升股息收益穩健性，提升長期投資回報。

中壽險業務方面，中壽上半年新業務價值按年升20.28%，增速較第一季的4.8%明顯提高，中國人壽總裁助理兼總精算師侯晉指出，包括中壽等內地壽險均處於業務、隊伍、渠道轉型階段，該行年初尚在轉型適應期，因此開年業務增長放緩，及後銷售員對分紅險銷售技能熟悉、消費者亦熟悉分紅險產品，帶動銷售在第二季回升。

料利率下調影響有限

過去兩年內地下調壽險預定利率，傳統保單保證利率下降，壽險公司均在轉向銷售分紅保單，對新單銷售有一定影響。

今年9月預定利率將再下調，中國人壽總裁利明光表示，該行已經做好充分的準備工作，包括新產品儲備、銷售管理、人員培訓、政策宣傳等，在預定利率調整後能夠迅速應對，迅速投放產品以及時觸達客戶，預計是次預定利率下調整體影響較為有限。