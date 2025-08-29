明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中壽：下半年料繼續投資港股

【明報專訊】近年不少內地資金流入港股，包括保險資金，中國人壽（2628）在5月獲批5000萬美元（約3.9億港元）合格境內機構投資者（QDII）投資額度，中國人壽副總裁兼董事會秘書劉暉表示，該行股權非常關注港股市場，為其投資配置重要組成部分，該行上半年有在港股進行配置，取得很好收益， 在全球資金再平衡下，港股在新經濟、高股息等優質資產有配置價值，該行下半年將關注港股市場，進行投資操作。

對下半年A股市場樂觀

內地監管部門去年起積極推動保險資金入市，中國人壽上半年增加股權投資1500億元（人民幣，下同），劉暉指股權投資有助在低利率環境穩定收益，持續以均衡、分散投資原則，關注新經濟等高增長股，和高股息股票配置。她對於下半年A股市場繼續保持樂觀，關注科技創新、先進製造、新消費、企業出海等方向的投資機會。下一步，該行關注高股息投資的配置，提升股息收益穩健性，提升長期投資回報。

中壽險業務方面，中壽上半年新業務價值按年升20.28%，增速較第一季的4.8%明顯提高，中國人壽總裁助理兼總精算師侯晉指出，包括中壽等內地壽險均處於業務、隊伍、渠道轉型階段，該行年初尚在轉型適應期，因此開年業務增長放緩，及後銷售員對分紅險銷售技能熟悉、消費者亦熟悉分紅險產品，帶動銷售在第二季回升。

料利率下調影響有限

過去兩年內地下調壽險預定利率，傳統保單保證利率下降，壽險公司均在轉向銷售分紅保單，對新單銷售有一定影響。

今年9月預定利率將再下調，中國人壽總裁利明光表示，該行已經做好充分的準備工作，包括新產品儲備、銷售管理、人員培訓、政策宣傳等，在預定利率調整後能夠迅速應對，迅速投放產品以及時觸達客戶，預計是次預定利率下調整體影響較為有限。

相關字詞﹕內險 險資入市 中國人壽 新業務價值 A股 港股

上 / 下一篇新聞

美團挫12% 大行指外賣「蝕住做」 高盛：料美團今年轉虧140億
美團挫12% 大行指外賣「蝕住做」 高盛：料美團今年轉虧140億
恒指失守二萬五關 北水淨流出204億破紀錄
恒指失守二萬五關 北水淨流出204億破紀錄
澳博5.29億向大股東購葡京酒店部分樓面
澳博5.29億向大股東購葡京酒店部分樓面
佳鑫首掛勁升1.78倍 今年表現第二佳新股
佳鑫首掛勁升1.78倍 今年表現第二佳新股
攜程次季多賺26% 擬回購最多390億 各分部收入均升 住宿預訂年增21%
攜程次季多賺26% 擬回購最多390億 各分部收入均升 住宿預訂年增21%
理想次季經調整純利跌2.3%
理想次季經調整純利跌2.3%
商湯經調整虧損收窄 生成式AI收入增72%
商湯經調整虧損收窄 生成式AI收入增72%
中海油料油價65至70美元上落
中海油料油價65至70美元上落
永旺半年虧損擴大至2.2億 料港零售已觸底 下半年擬最少開4店
永旺半年虧損擴大至2.2億 料港零售已觸底 下半年擬最少開4店
稻香轉蝕3696萬 不派中期息
稻香轉蝕3696萬 不派中期息
Nvidia收入增長逾兩年最慢 黃仁勳強調AI熱潮遠未結束
Nvidia收入增長逾兩年最慢 黃仁勳強調AI熱潮遠未結束
華府擬收在華銷售15%佣金 Nvidia：政府須立法
華府擬收在華銷售15%佣金 Nvidia：政府須立法
歐洲7月新車註冊跌四成 Tesla早段股價跌1%
歐洲7月新車註冊跌四成 Tesla早段股價跌1%
特朗普解除美聯儲理事職務 庫克入稟聯邦法院提告
特朗普解除美聯儲理事職務 庫克入稟聯邦法院提告
張兆聰：留意紅利股 中海油估值吸引
張兆聰：留意紅利股 中海油估值吸引
富融港元定存6個月年利率2厘
富融港元定存6個月年利率2厘
南商澳元定存1個月年利率4厘
南商澳元定存1個月年利率4厘
植耀輝：中遠海運國際可安心持有
植耀輝：中遠海運國際可安心持有
方保僑：華府入股英特爾有因
方保僑：華府入股英特爾有因
技術取勝：福萊特可挑戰11元
技術取勝：福萊特可挑戰11元
盧駿匡：恒指倘跌穿前浪底 下行風險增
盧駿匡：恒指倘跌穿前浪底 下行風險增
迷你版LABUBU未開賣已炒貴逾1倍
迷你版LABUBU未開賣已炒貴逾1倍
劉思明：資金積極 AI基礎設施概念炒得火熱
劉思明：資金積極 AI基礎設施概念炒得火熱
周顯：港富豪圈子被打散了
周顯：港富豪圈子被打散了
譚新強：50%消費佔GDP比重 目標不是夢
譚新強：50%消費佔GDP比重 目標不是夢
湯文亮：樓市被估價報告玩死？
湯文亮：樓市被估價報告玩死？
紀惠1.38億放售持有半世紀舂坎角洋房 較47年前325萬購入價高出42倍
紀惠1.38億放售持有半世紀舂坎角洋房 較47年前325萬購入價高出42倍
麻雀館大王1280萬沽旺角彌敦道地庫舖
麻雀館大王1280萬沽旺角彌敦道地庫舖
筲箕灣廣場兩房378萬沽 兩個月炒貴一成
筲箕灣廣場兩房378萬沽 兩個月炒貴一成
The Unit Soho平均呎租百元 1年升幅兩成
The Unit Soho平均呎租百元 1年升幅兩成
SHOUSON PEAK洋房1.336億沽 實呎4.49萬
SHOUSON PEAK洋房1.336億沽 實呎4.49萬