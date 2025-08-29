澳博5.29億向大股東購葡京酒店部分樓面

何超鳳：鞏固集團競爭優勢

澳博發稿指出，預期可在高客流量的綜合環境下提高賭枱及角子機使用效益。澳博主席何超鳳表示：「是次策略性收購、連同兩間標誌性葡京品牌物業的同步升級，將有助鞏固本集團的競爭優勢，拓展貴賓及中場客層，並有效維繫屬於前衞星娛樂場原有的地區忠實顧客群。」現時葡京連同新葡京共有逾1500間客房。自2024年底起新葡京酒店已啟動全面升級工程，引入全新餐飲概念，並對所有標準客房翻新；同時把原貴賓廳空間改建一系列別墅、 豪華府邸及高端套房，令客房供應量增逾一成。同時葡京酒店亦展開現代化改造。

這是澳博在2022年提出以19.06億元，向澳娛收購海立方所在的物業之後，第二次向澳娛收購娛樂場物業。連同今次交易，以及去年5月以1.975億元向澳娛收購金碧文娛中心（現稱金碧坊）及兩間上葡京食肆後，第三次向澳娛收購項目。

澳博中期虧損擴大至1.82億

澳博昨日同時公布6月底止中期業績，當中顯示衛星場對其貢獻1.53億元EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利），扭虧為盈。其仍正評估收購澳門凱旋門及十六浦娛樂場所在物業的可能性。至於業績方面，其經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為16.46億元，按年減少5.1%；股東應佔虧損1.82億元，較去年同期的1.62億元擴大，不派中期息。