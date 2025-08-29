明報新聞網
經濟

恒指失守二萬五關 北水淨流出204億破紀錄

【明報專訊】港股昨日期指結算日，在隔夜美股回升、A股續穩情况下，港股獨憔悴，早段愈跌愈急，一度大跌近400點。午後A股發力再上，港股跌幅收窄，收市仍跌逾200點，失守兩萬五關。大市成交再創逾4個月高，北水破紀錄淨流出達204億元（見圖）。

港元拆息續全線升 隔夜拆息逼4厘

港元拆息續全線升，短息拆息升勢最急，隔夜拆息逼近4厘；1星期拆息升至3.7厘；2星期拆息升至3.64厘。與樓按相關的一個月拆息連升3日，昨再升7.34點子至3.3厘。利息成本上漲利淡投資情緒，恒指低開171點後跌幅擴大，最多挫392點，低見24,808點。A股午後發力向上，港股跌幅收窄，收報24,998點，跌202點，跌穿20天線（25,136點）。港股連跌3日，累計跌831點。國指跌1.15%或103點，收報8916點；科指跌0.94%或53點，收報5644點。

成交增至3914億 逾4個月高

大市成交連續兩日增加，昨日再增加5%至3914億元，是4月10日後最多，且連續第4日逾3000億元。北水淨流出204.4億元，終止連續兩日流入。北水淨賣出最多的是盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828），分別淨流出達118.9億元及47.8億元。

業績股、消息股主導大市，美團（3690）業績遜預期，股價昨日急挫逾12.5%或14.6元（見另文），收報101.7元，是跌幅最大的藍籌、科指股。成交大增近2.4倍至321億元，高踞成交榜首。美團亦是沽空金額最多的股份，達71.23億元，較上日增加1.1倍。其外賣競爭對手京東（9618）、阿里（9988）股價亦齊挫4%、5%。上日失守600元的騰訊（0700）昨再跌0.8%，報594元；小米集團（1810）跌0.2%；百度（9888）跌1.3%。

據報中國晶片製造商擬於明年大增AI晶片產量兩倍，中芯（0981）升逾一成；華虹半導體（1347）、上海復旦（1385）升逾8%。

晶片股逆市升 中芯漲逾一成

獨立股評人熊麗萍表示，北水走資對大市有壓力，加上美團沽壓亦影響大市氣氛，但她認為，港股市底不差，只屬正常調整，未算轉勢，市場現時等待阿里業績，預期恒指在24,500點至24,800點上落。

