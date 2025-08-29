美團挫12% 大行指外賣「蝕住做」 高盛：料美團今年轉虧140億

明報記者 楊括

多家大行中，花旗和摩根大通將對美團的評級下調至「中性」。下調目標價方面，則以摩通削三成至105港元最為狠（見表）。摩通則表示，美團次季本地核心電商業務佣金、線上營銷收入增速顯著放慢，預計將令未來數季線下業務收入及營運利潤受壓。內地爆發外賣大戰，平台企業持續投放補貼的大勢下，摩通預測美團2026年仍然可能受到來自外賣市場競爭的財務影響，料美團今明兩年經調整虧損分別為68.31億及51.12億元。

摩通大削目標價三成至105元

另一邊廂，摩根士丹利則預料，美團第三季外賣及閃購業務將虧損150億元，拖累核心本地商業虧損100億元，此外新業務虧損的改善幅度亦有限、表現令市場失望。不過該行指出，雖然美團面臨短期的壓力，但是以成本效益、營運效率表現計，該公司在外賣市場上長遠仍然擁有競爭力。摩根士丹利料美團今年經調整虧損為72億元，明年則能扭虧，獲經調整盈利237億元。該行原先估計美團今明兩年經調整盈利分別為203億元及354億元。基於此，大摩對美團維持「買入」評級，惟目標價從150港元調降至135港元。

大摩料明年扭虧 賺237億

此外，匯豐環球研究表示，有見及美團加大外賣大戰下的補貼力度，該行將對該公司2025年至2027年的收入預期調降5%至6%。該行又指出，預計美團旗下外賣等核心本地商業業務虧損，將在今年第三季見底，但是即時零售市場或有更多參與者入局，相關競爭可能持續，在調整預期和加權平均資本成本後，匯豐環球研究將對美團的目標價從160港元下調至125港元，評級維持「買入」。