美團挫12% 大行指外賣「蝕住做」 高盛：料美團今年轉虧140億

【明報專訊】外賣大戰下美團（3690）次季經調整純利按年大降89%，管理層更警告今年第三季核心本地商業業務將錄較大幅度虧損，公司股價昨日最多曾挫逾13%、收市仍跌12.6%，收市報101.7元，僅勉強保住紅底股身分。多家大行看淡美團前景，預計集團今年將轉虧。其中高盛預期外賣業務面臨壓力之下，美團第三季每張外賣訂單將虧損2元（人民幣，下同），等於「蝕住做」，將令同期外賣業務為主的核心本地商業分部收入稅前虧損擴大，預計今年全年美團將轉盈為虧，即經調整虧損約140億元。該行對美團維持「買入」評級，但目標價就從159港元調降至144港元。
明報記者 楊括
多家大行中，花旗和摩根大通將對美團的評級下調至「中性」。下調目標價方面，則以摩通削三成至105港元最為狠（見表）。摩通則表示，美團次季本地核心電商業務佣金、線上營銷收入增速顯著放慢，預計將令未來數季線下業務收入及營運利潤受壓。內地爆發外賣大戰，平台企業持續投放補貼的大勢下，摩通預測美團2026年仍然可能受到來自外賣市場競爭的財務影響，料美團今明兩年經調整虧損分別為68.31億及51.12億元。
摩通大削目標價三成至105元
另一邊廂，摩根士丹利則預料，美團第三季外賣及閃購業務將虧損150億元，拖累核心本地商業虧損100億元，此外新業務虧損的改善幅度亦有限、表現令市場失望。不過該行指出，雖然美團面臨短期的壓力，但是以成本效益、營運效率表現計，該公司在外賣市場上長遠仍然擁有競爭力。摩根士丹利料美團今年經調整虧損為72億元，明年則能扭虧，獲經調整盈利237億元。該行原先估計美團今明兩年經調整盈利分別為203億元及354億元。基於此，大摩對美團維持「買入」評級，惟目標價從150港元調降至135港元。
大摩料明年扭虧 賺237億
此外，匯豐環球研究表示，有見及美團加大外賣大戰下的補貼力度，該行將對該公司2025年至2027年的收入預期調降5%至6%。該行又指出，預計美團旗下外賣等核心本地商業業務虧損，將在今年第三季見底，但是即時零售市場或有更多參與者入局，相關競爭可能持續，在調整預期和加權平均資本成本後，匯豐環球研究將對美團的目標價從160港元下調至125港元，評級維持「買入」。