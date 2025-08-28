VIX空倉規模3年高 彭博：股市急挫先兆

Susquehanna衍生品策略主管Chris Murphy稱，大舉沽空VIX，反映投資者信心十足或過於自滿。由於經濟在關稅衝擊下仍表現穩健，令VIX的空倉規模增加，不過一旦波動率意外飈升，交易員將措手不及。

美股三大指數昨早段向上。CNBC消息稱，羽絨品牌加拿大鵝（美：GOOS）的控股股東貝恩資本，收到來自私募股權公司博裕資本及Advent International的私有化口頭報價，對加拿大鵝估值為13.5億美元。據稱，貝恩資本正考慮出售所持有加拿大鵝股份，該股早段升近15%。

「解放日」後外資押注 日本股市成贏家

在美國總統特朗普於4月初宣布「解放日」關稅措施引發環球市場恐慌後，日本股市成了主要贏家。環球投資基金為降低風險，推動資產多元化，將部分資金轉向日本市場，押注日本企業治理改革取得成效，加上美日近期達成關稅協議料有助提振企業表現。東證指數自4月7日的近期低位，迄今反彈逾34%，跑贏期內泛歐Stoxx 600指數的19.5%升幅，以及標普500指數的33%升幅。

分析師指出，日本此輪升浪由外資、日本機構投資者及日本散戶三方資金同時入場，尤其是外資。外國投資者今年以來已向日本股市投入357億美元，大部分在「解放日」後。Jefferies指出，隨着日本企業治理持續改善，日本股市的估值上限正被重新定義。

由於債息上升，加上對日圓升值的預期，韓國投資證券公司（Korea Investment & Securities）計劃首次買入未對冲的超長期日本國債。隨着日本央行逐步縮減買債規模，加上日本政府的龐大赤字，以及通脹上升的擔憂，日本20年至40年期國債孳息率近期在多年高位徘徊。

（綜合報道）

[國際金融]