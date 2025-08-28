明報新聞網
經濟
國際金融

寒武紀曾贏茅台 膺A股「股王」 中國AI晶片龍頭 股價高見1464元人幣

【明報專訊】DeepSeek掀起人工智能熱潮之際，中國政府鼓勵業界以本土技術取代海外晶片，助中國AI晶片龍頭寒武紀（滬：688256）按年虧轉盈，上半年利潤創新高。寒武紀周三午後股價升逾10%，高見1464元（人民幣，下同），一度超越貴州茅台（滬：600519），成為A股股價最高的「股王」，市值曾突破6000億元。不過其後獲利盤湧現，寒武紀當了7分鐘股王，收市報1372元，升幅收窄至3.34%，市值仍達5740億元，超越中芯（0981）。市場人士大多看好寒武紀的前景，認為超越貴州茅台榮升股王只是時間問題。

隨着中美角力加劇，美方連番修訂技術對華出口限制，中國政府敦促本地科技企業轉用國產晶片，應對供應鏈不確定性，以及外國晶片可能存在「後門」的安全隱憂。阿里巴巴（9988）等大型科企及初創公司愈來愈多以國產晶片替代Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等進口晶片，助寒武紀上半年實現利潤10.3億元，去年同期虧損5.33億元；期內收入29億元，按年增長約43倍。寒武紀股價8月迄今升超過一倍，2023年初至今升幅達250倍。

半年轉賺10.3億 股價本月倍升

中國國務院周二發布《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》，要求AI在各行業應用普及率到2027年突破70%，到2030年逾90%。深圳市巨澤投資管理董事長馬澄稱，面對美國對中國AI不斷封鎖，國家出手保護內地核心龍頭企業是必要的，以推動本地企業迅速發展，成為進口晶片的關鍵替代來源，因此「寒武紀的增長並非暫時的」。

中國政府背書，推動內地晶片股領漲，投資者對中國AI前景，以及DeepSeek最新模型升級更趨樂觀。DeepSeek稱，最新模型升級，專為配合下一代國產AI晶片而設計。

《金融時報》引述消息人士稱，一家為華為生產AI處理器的廠房，計劃最早於今年底投產，另外兩家將於明年投產。新廠旨在給華為供貨，暫未知其所有者是誰。華為否認有推出自家晶圓廠的計劃。

消息指出，中國晶片業界尋求明年將全國AI處理器的產量提高兩倍，例如中芯國際計劃明年將7納米製程的晶片產能提升1倍，意味寒武紀等中國晶片設計公司將可獲得中芯國際更大的產能分配。

高盛績前調高目標50%至1835元

寒武紀認同AI晶片領域的競爭趨於激烈，美國政府允許Nvidia及超微半導體（美：AMD）恢復對華銷售部分低端AI晶片。為鞏固市場，寒武紀表示，已擴大對DeepSeek、阿里巴巴的「通義千問」及騰訊混元大模型的支援。

高盛在寒武紀業績發布前，將該股的12個月目標價，由1223元大幅調高50%至1835元，維持「買入」評級。中信證券表示，當前半導體周期仍處於上升階段，其中AI持續強勁。展望未來，AI仍將是半導體產業向上的最大驅動力，一方面雲端AI需求持續，另一方面終端AI應用有望加快落地。

（綜合報道）

