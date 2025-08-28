陳慧琳父4380萬沽大坑豪園4房戶

此外，賭王何鴻燊家族成員，售出樓齡約59年的西半山干德道翡翠樓實用1598方呎的B室3房戶，成交價1900萬元，實呎11,890元，略低於同廈低層B單位2013年成交價1938萬元。何鴻燊等早於1962以公司名義斥60萬元購入該廈一籃子物業，及後多次轉讓至不同家族成員，今次由何鴻燊侄兒何猷倫沽出。

另資料亦顯示，壽臣山SHOUSON PEAK一幢洋房，實用3547方呎，4房4套間隔，本月中以2.3億元售出，實呎64,844元，原業主2018年約2.88億元一手購入，現帳面蝕讓約5800萬元，若連使費料實蝕約7250萬元或25%。資料顯示，新買家為陳文傑（CHAN MAN KIT MARK），與永傑集團董事中、英文名相同，料為同一人。

永傑相關人士斥2.3億購

SHOUSON PEAK蝕讓貨

市場消息稱，九龍站天璽月鑽璽高層A室，實用1377方呎，4房1套間隔，以5250萬元售出，實呎38,126元。

資料顯示，原業主曾於去年向前一手業主借出4500萬元人民幣貸款，今年初「債主變業主」，以4000萬元承接單位，現帳面升值1250萬元或31%。