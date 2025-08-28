陳慧琳父4380萬沽大坑豪園4房戶

【明報專訊】近日樓市交投活躍，市場再錄名人沽貨獲利個案，其中樂壇天后陳慧琳父親陳崇偉，上月4380萬元售出樓齡近60年的大坑嘉寧徑豪園中高層15室，實用2560方呎，4房間隔，實呎17,109元，陳崇偉早於1995年1000萬元購入，持貨約30年，帳面勁賺3380萬元或3.38倍。
此外，賭王何鴻燊家族成員，售出樓齡約59年的西半山干德道翡翠樓實用1598方呎的B室3房戶，成交價1900萬元，實呎11,890元，略低於同廈低層B單位2013年成交價1938萬元。何鴻燊等早於1962以公司名義斥60萬元購入該廈一籃子物業，及後多次轉讓至不同家族成員，今次由何鴻燊侄兒何猷倫沽出。
另資料亦顯示，壽臣山SHOUSON PEAK一幢洋房，實用3547方呎，4房4套間隔，本月中以2.3億元售出，實呎64,844元，原業主2018年約2.88億元一手購入，現帳面蝕讓約5800萬元，若連使費料實蝕約7250萬元或25%。資料顯示，新買家為陳文傑（CHAN MAN KIT MARK），與永傑集團董事中、英文名相同，料為同一人。
永傑相關人士斥2.3億購
SHOUSON PEAK蝕讓貨
市場消息稱，九龍站天璽月鑽璽高層A室，實用1377方呎，4房1套間隔，以5250萬元售出，實呎38,126元。
資料顯示，原業主曾於去年向前一手業主借出4500萬元人民幣貸款，今年初「債主變業主」，以4000萬元承接單位，現帳面升值1250萬元或31%。