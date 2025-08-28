官方樓指連升4月累增1%

首7月微跌0.45%

若以單位類型分類，實用1076方呎以下A至C類中小型單位樓價指數報289.5點，按月升0.45%；實用1076方呎或以上D、E類大型單位樓價指數報262.1點，按月升0.19%。此外，租金指數同樣向好，7月私宅租金指數報196.3點，按月升0.56%，為2019年9月以來近6年新高，並連升8個月，合共2.29%；而今年首7個月，租金指數累升1.97%。

租金指數連升8個月累增2.29%

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，市場憧憬美國9月重啟減息步伐，加上私宅租金指數連升8個月，創2019年6月後新高，帶動樓市價量兼備。

長實（1113）營業部首席經理郭子威認為，近期香港銀行同業拆息回升，主因是港幣走弱，引發金管局回收流動性，屬短期市場波動，但長遠樓價回升態勢不變，預計今年仍有5%上升空間，料與美國聯儲局減息預期明確有關，相信香港利率將跟隨下行，加上樓市「辣招」全撤、按揭放寬，政策有利港樓。

另利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，下半年樓價續展升勢，且升幅擴大，已確認整體樓市轉勢向好。

他又稱，早前恒指再次衝破25,000點大關、本地經濟及旅客量均續回升，整體市况樂觀向好，料8月份樓指料再升1%，至於後市需進一步觀望9月17日特首發表的新一份《施政報告》及美國議息結果，若有雙重利好消息出台，樓市第四季將更為看好，目前仍維持全年樓價看升2%至4%的預測。