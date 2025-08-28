瑜一‧天海開售近兩年半 賣樓套現逾百億

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目自今年4月初現樓後累沽210伙、套現逾29億元；而全盤自2023年初開售後累售624伙，套現高達逾100億元。

項目第IA期昨錄大手客連購兩伙個案，1A座17樓B室及17樓C室，為同層相連維港景觀單位，實用面積591方呎，兩房連儲物室間隔，透過招標形式，共以逾3780萬元售出，實用呎價31,995元。

事實上，本月整體一手成交暫逾1700宗，其中內房合景泰富（1813）與龍光（3380）合作、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，昨招標售出1座22樓A、B室，實用1956方呎、2247方呎、4房雙套間隔，成交價分別逾5525萬及逾6572萬元，折合實呎2.82萬及2.92萬元，單日吸金約1.2億元。

YWCA 3.35億沽般咸軒全幢

另成交紀錄冊顯示，YWCA持有的西半山般咸道38C號般咸軒，昨以3.35億售出全幢，現為一幢樓高27層高住宅大廈，總樓面約36,660方呎，若以最新成交價計，平均呎價約9138元；項目擁有罕見999年地契，提供96伙、3種房型，中高層戶享維港景。