壹沐最快下月推 1房230呎入場

項目分兩期發展 共涉約800伙

林達民透露，壹沐第1期特色戶擬招標發售；壹沐分兩期發展共涉約800伙，第2期亦擬今年內推出，該期預計關鍵日期為2027年7月，樓花期近兩年。

談及樓市走勢，林達民認為，近期樓市交投加快，料全年新盤成交有機會達1.8萬宗，較去年約1.6萬宗增加逾一成。

天璽‧天2期先推4房戶招標

另新地（0016）旗下已屆現樓、提供584伙的啟德天璽‧天第2期，亦部署登場，預計9月中上載樓書。新地副董事總經理雷霆表示，天璽‧天1期交樓程序已近完成，集團有見大單位備受追捧，天璽‧天2期的4房單位擬率先推出招標。新地昨向傳媒介紹1座45樓A、B室的圖則，屬4房雙套連工作間、化妝間及私人升降機大堂設計，實用2240、1810方呎。

嘉居．天后擬短期開價

其他啟德新盤亦不乏成交，華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，售出第1座11樓A室，實用2088方呎4房間隔，成交價9542.16萬元，實呎4.57萬元。恒地牽頭的跑道區天瀧，連續3日錄成交，新售出3座15樓A室，實用1102方呎3房戶，成交價3593萬元、實呎3.26萬元。

港島方面，嘉華（0173）旗下樓花期約15個月的天后嘉居．天后，亦擬短期開售。嘉華營銷及市場策劃總經理（香港地產）朱美儀表示，嘉居．天后上周上載樓書後，已接獲逾千個查詢，集團短期內將開價，定價將參考港島區新盤。

至於5月開售至今累沽559伙吸金逾97億元、新世界（0017）及港鐵（0066）黃竹坑港島南岸滶晨系列，周日（8月31日）新一輪先到先得形式發售76伙，屬實用448至591方呎兩房戶，折實價1014萬至1495.7萬元、折實呎價2.08萬至2.57萬元。