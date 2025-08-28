明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

壹沐最快下月推 1房230呎入場

【明報專訊】快將踏入9月，市場憧憬特首下月發表的施政報告，將推出利好樓市新措施，加上美國有機會重啟減息，發展商正積極部署推盤。恒地（0012）旗下舊契項目、位處土瓜灣道70號的新盤，命名為壹沐，共涉約800伙。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，壹沐第1期擬下月開售，今期預計關鍵日期為2027年5月，樓花期約21個月，提供401伙，單位實用約230至832方呎，主打一房、兩房戶，另設三房、四房特色戶。

項目分兩期發展 共涉約800伙

林達民透露，壹沐第1期特色戶擬招標發售；壹沐分兩期發展共涉約800伙，第2期亦擬今年內推出，該期預計關鍵日期為2027年7月，樓花期近兩年。

談及樓市走勢，林達民認為，近期樓市交投加快，料全年新盤成交有機會達1.8萬宗，較去年約1.6萬宗增加逾一成。

天璽‧天2期先推4房戶招標

另新地（0016）旗下已屆現樓、提供584伙的啟德天璽‧天第2期，亦部署登場，預計9月中上載樓書。新地副董事總經理雷霆表示，天璽‧天1期交樓程序已近完成，集團有見大單位備受追捧，天璽‧天2期的4房單位擬率先推出招標。新地昨向傳媒介紹1座45樓A、B室的圖則，屬4房雙套連工作間、化妝間及私人升降機大堂設計，實用2240、1810方呎。

嘉居．天后擬短期開價

其他啟德新盤亦不乏成交，華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，售出第1座11樓A室，實用2088方呎4房間隔，成交價9542.16萬元，實呎4.57萬元。恒地牽頭的跑道區天瀧，連續3日錄成交，新售出3座15樓A室，實用1102方呎3房戶，成交價3593萬元、實呎3.26萬元。

港島方面，嘉華（0173）旗下樓花期約15個月的天后嘉居．天后，亦擬短期開售。嘉華營銷及市場策劃總經理（香港地產）朱美儀表示，嘉居．天后上周上載樓書後，已接獲逾千個查詢，集團短期內將開價，定價將參考港島區新盤。

至於5月開售至今累沽559伙吸金逾97億元、新世界（0017）及港鐵（0066）黃竹坑港島南岸滶晨系列，周日（8月31日）新一輪先到先得形式發售76伙，屬實用448至591方呎兩房戶，折實價1014萬至1495.7萬元、折實呎價2.08萬至2.57萬元。

相關字詞﹕滶晨 嘉居．天后 天瀧 澐璟 天璽‧天第2期 新地 壹沐 恒地 美國減息 施政報告

上 / 下一篇新聞

美團料今季核心業務勁蝕 ADR急挫 外賣戰累成本大增 次季經調整少賺89%遠遜預期
美團料今季核心業務勁蝕 ADR急挫 外賣戰累成本大增 次季經調整少賺89%遠遜預期
拆息全線升至逾3厘 港元逾3個月高
拆息全線升至逾3厘 港元逾3個月高
A股走弱累港股跌323點 北水逾150億淨買
A股走弱累港股跌323點 北水逾150億淨買
佳鑫暗盤升逾倍 一手帳賺4504元
佳鑫暗盤升逾倍 一手帳賺4504元
油價疲弱拖累 中海油半年少賺13％
油價疲弱拖累 中海油半年少賺13％
中石油：下半年成品油消費需求料受壓
中石油：下半年成品油消費需求料受壓
安踏少賺9% 稱內地消費仍謹慎 減持Jack Wolfskin 伙韓MUSINSA設合資
安踏少賺9% 稱內地消費仍謹慎 減持Jack Wolfskin 伙韓MUSINSA設合資
信置基礎溢利減1% 淨現金495億
信置基礎溢利減1% 淨現金495億
TVB中期蝕1.1億 料全年實現淨利潤
TVB中期蝕1.1億 料全年實現淨利潤
潤地多賺16% 中海外純利跌17%
潤地多賺16% 中海外純利跌17%
華潤萬象核心淨利潤全派息 績後挫9%
華潤萬象核心淨利潤全派息 績後挫9%
平保：壽險改革老齡化推動業績增長
平保：壽險改革老齡化推動業績增長
中壽新業務價值升兩成 增中期息
中壽新業務價值升兩成 增中期息
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
未來擬增加偵測火警功能
未來擬增加偵測火警功能
寒武紀曾贏茅台 膺A股「股王」 中國AI晶片龍頭 股價高見1464元人幣
寒武紀曾贏茅台 膺A股「股王」 中國AI晶片龍頭 股價高見1464元人幣
VIX空倉規模3年高 彭博：股市急挫先兆
VIX空倉規模3年高 彭博：股市急挫先兆
美向印度貨徵50%關稅生效 莫迪據報拒接特朗普電話
美向印度貨徵50%關稅生效 莫迪據報拒接特朗普電話
張兆聰：聯易融破大位可留意
張兆聰：聯易融破大位可留意
螞蟻銀行12個月港元定存年利率2厘
螞蟻銀行12個月港元定存年利率2厘
中銀1個月人幣定存年利率3.5厘
中銀1個月人幣定存年利率3.5厘
技術取勝：古茗22元不宜失守
技術取勝：古茗22元不宜失守
劉思明：資金仍吸具基本面支持股份 非全然悲觀
劉思明：資金仍吸具基本面支持股份 非全然悲觀
周顯：牌照職業漸由港漂取代
周顯：牌照職業漸由港漂取代
湯文亮：「這陷阱偏我遇上」
湯文亮：「這陷阱偏我遇上」
富衛租太古坊33萬呎 近年最大租賃 涉12層作港總部 簽約10年料涉租金逾10億
富衛租太古坊33萬呎 近年最大租賃 涉12層作港總部 簽約10年料涉租金逾10億
新世界1.2億沽 83永康街基座商場
新世界1.2億沽 83永康街基座商場
瑜一‧天海開售近兩年半 賣樓套現逾百億
瑜一‧天海開售近兩年半 賣樓套現逾百億
官方樓指連升4月累增1%
官方樓指連升4月累增1%
陳慧琳父4380萬沽大坑豪園4房戶
陳慧琳父4380萬沽大坑豪園4房戶