新世界1.2億沽 83永康街基座商場

據悉，「83永康街」基座商場設6間舖位，商舖建築面積750至2000方呎，有本地投資者見商舖價格已累積一定跌幅，加上憧憬九龍西逐步轉型為新興商貿區，斥約1.2億元大手掃入整個基座商場作長線收租用途，計劃出租給零售及餐廳等商戶。

此外，資料顯示，香港兒童合唱團繼上月以3800萬元、呎價約7792元，購入大角嘴形品．星寓地舖連外牆廣告位後，本月再以3800萬元購入黃竹坑宏基匯2樓零售部分，連同兩個車位及外牆廣告位等，面積約6750方呎，呎價5630元，即該合唱團過去兩個月便已斥7600萬元入市。

香港兒童合唱團3800萬入市宏基匯

「收租王」永倫集團家族再度沽貨套現。資料顯示，灣仔謝斐道414至424號中望商業中心5樓，面積約3600方呎，本月中以2088萬元售出，呎價約5800元，做價略低於市價，雖然如此，原業主永倫集團或相關人士早於2001年536萬元購入，帳面仍獲利1552萬元或2.9倍。

另中原（工商舖）寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，獲委託招標出售小西灣道23號全幢物業，總建築面積約1萬方呎，樓高2層，意向價約6000萬元，折合呎價約6000元。租客為嶺南幼兒園，自2011年起承租上址，最新月租約23.2萬元，租期至2026年7月。