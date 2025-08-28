富衛租太古坊33萬呎 近年最大租賃 涉12層作港總部 簽約10年料涉租金逾10億

德宏大廈是太古坊各座中，位置最近港鐵鰂魚涌站。太古地產發言人表示，是次富衛香港擴充四層半的辦公空間，以整合其在香港的辦公地點至太古坊，擴充後，富衛在太古坊的總辦公樓樓面擴大至約33萬方呎，佔德宏大廈樓面約45%。市場消息稱，項目是次連同命名權租出，料呎租約30元水平，以租用33萬方呎計，月租約1000萬元，10年租期租金支出共逾10億元。據太古地產本月初公布營運數據顯示，太古坊辦公樓今年次季租金水平介乎每方呎約35多元至接近50元，對比2018年第三季高位時，每方呎近50元至約55元，下調逾10%至20%。

太古發言人稱，基於保密條款，未能提供有關租賃協議的財務細節，不過，是次租金水平與太古坊優質辦公樓的市場水平相若。

太古地產網站顯示，德宏大廈樓高27層，每層樓面約2.55萬至2.75萬方呎，總樓面80.3萬方呎。商廈於1993年落成，目前租戶除富衛外，還有朱古力品牌Godiva、菲利普莫里斯（Philip Morris）、DFI零售集團（前稱牛奶國際）旗下的連鎖連鎖個人護理店萬寧等。據悉，菲利普莫里斯已遷到同系太古坊二座。

太古地產行政總裁彭國邦稱，很高興與富衛建立更緊密伙伴關係，成本港年內最大宗租賃協議，太古坊重建計劃近期正式竣工，集團將繼續致力優化及擴展太古坊核心資產組合。富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，很高興能夠於太古坊擴充辦公空間，「富衛中心」將為富衛香港總部，也體現對本港作為國際金融中心的長期承諾。

灣仔馬來西亞大廈全球招標

此外，馬來西亞政府委託第一太平戴維斯作獨家代理，就旗下灣仔告士打道50號馬來西亞大廈作全球公開招標出售，將連同命名權及外牆廣告位一併出售。物業地盤面積約8666方呎，總建築面積約129,950方呎，將以現狀部分交吉及連租約形式出售，全球公開招標截止日期為今年11月3日中午12時正。資料顯示，馬來西亞政府1980年以2.12億元購入，一直持有至今。第一太平戴維斯亞太區房地產投資諮詢部主管馬洛暉透露，業主基於全球資產配置策略，以及為提升馬來西亞駐香港總領事館服務品質與效率而遷址，決定出售物業。

明報記者