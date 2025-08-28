明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

富衛租太古坊33萬呎 近年最大租賃 涉12層作港總部 簽約10年料涉租金逾10億

【明報專訊】雖然本港甲級商廈租金未見明顯回升，但再有大型企業大手租用甲廈。富衛（1828）旗下富衛香港，與太古地產（1972）昨日公布，簽訂10年租賃協議，承租鰂魚涌太古坊德宏大廈12層共33萬方呎樓面，該廈將於明年起易名為「富衛中心」，作為富衛香港總部。富衛租用的樓面較今年6月，美資投資管理公司Jane Street向恒地（0012）承租中環新海濱辦公大樓，首期6層涉22.34萬方呎樓面還要多10萬方呎，屬近年本港最大宗商廈租賃成交。

德宏大廈是太古坊各座中，位置最近港鐵鰂魚涌站。太古地產發言人表示，是次富衛香港擴充四層半的辦公空間，以整合其在香港的辦公地點至太古坊，擴充後，富衛在太古坊的總辦公樓樓面擴大至約33萬方呎，佔德宏大廈樓面約45%。市場消息稱，項目是次連同命名權租出，料呎租約30元水平，以租用33萬方呎計，月租約1000萬元，10年租期租金支出共逾10億元。據太古地產本月初公布營運數據顯示，太古坊辦公樓今年次季租金水平介乎每方呎約35多元至接近50元，對比2018年第三季高位時，每方呎近50元至約55元，下調逾10%至20%。

太古發言人稱，基於保密條款，未能提供有關租賃協議的財務細節，不過，是次租金水平與太古坊優質辦公樓的市場水平相若。

太古地產網站顯示，德宏大廈樓高27層，每層樓面約2.55萬至2.75萬方呎，總樓面80.3萬方呎。商廈於1993年落成，目前租戶除富衛外，還有朱古力品牌Godiva、菲利普莫里斯（Philip Morris）、DFI零售集團（前稱牛奶國際）旗下的連鎖連鎖個人護理店萬寧等。據悉，菲利普莫里斯已遷到同系太古坊二座。

太古地產行政總裁彭國邦稱，很高興與富衛建立更緊密伙伴關係，成本港年內最大宗租賃協議，太古坊重建計劃近期正式竣工，集團將繼續致力優化及擴展太古坊核心資產組合。富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，很高興能夠於太古坊擴充辦公空間，「富衛中心」將為富衛香港總部，也體現對本港作為國際金融中心的長期承諾。

灣仔馬來西亞大廈全球招標

此外，馬來西亞政府委託第一太平戴維斯作獨家代理，就旗下灣仔告士打道50號馬來西亞大廈作全球公開招標出售，將連同命名權及外牆廣告位一併出售。物業地盤面積約8666方呎，總建築面積約129,950方呎，將以現狀部分交吉及連租約形式出售，全球公開招標截止日期為今年11月3日中午12時正。資料顯示，馬來西亞政府1980年以2.12億元購入，一直持有至今。第一太平戴維斯亞太區房地產投資諮詢部主管馬洛暉透露，業主基於全球資產配置策略，以及為提升馬來西亞駐香港總領事館服務品質與效率而遷址，決定出售物業。

明報記者

相關字詞﹕甲級商廈 馬來西亞政府 德宏大廈 太古地產 富衛

上 / 下一篇新聞

美團料今季核心業務勁蝕 ADR急挫 外賣戰累成本大增 次季經調整少賺89%遠遜預期
美團料今季核心業務勁蝕 ADR急挫 外賣戰累成本大增 次季經調整少賺89%遠遜預期
拆息全線升至逾3厘 港元逾3個月高
拆息全線升至逾3厘 港元逾3個月高
A股走弱累港股跌323點 北水逾150億淨買
A股走弱累港股跌323點 北水逾150億淨買
佳鑫暗盤升逾倍 一手帳賺4504元
佳鑫暗盤升逾倍 一手帳賺4504元
油價疲弱拖累 中海油半年少賺13％
油價疲弱拖累 中海油半年少賺13％
中石油：下半年成品油消費需求料受壓
中石油：下半年成品油消費需求料受壓
安踏少賺9% 稱內地消費仍謹慎 減持Jack Wolfskin 伙韓MUSINSA設合資
安踏少賺9% 稱內地消費仍謹慎 減持Jack Wolfskin 伙韓MUSINSA設合資
信置基礎溢利減1% 淨現金495億
信置基礎溢利減1% 淨現金495億
TVB中期蝕1.1億 料全年實現淨利潤
TVB中期蝕1.1億 料全年實現淨利潤
潤地多賺16% 中海外純利跌17%
潤地多賺16% 中海外純利跌17%
華潤萬象核心淨利潤全派息 績後挫9%
華潤萬象核心淨利潤全派息 績後挫9%
平保：壽險改革老齡化推動業績增長
平保：壽險改革老齡化推動業績增長
中壽新業務價值升兩成 增中期息
中壽新業務價值升兩成 增中期息
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
未來擬增加偵測火警功能
未來擬增加偵測火警功能
寒武紀曾贏茅台 膺A股「股王」 中國AI晶片龍頭 股價高見1464元人幣
寒武紀曾贏茅台 膺A股「股王」 中國AI晶片龍頭 股價高見1464元人幣
VIX空倉規模3年高 彭博：股市急挫先兆
VIX空倉規模3年高 彭博：股市急挫先兆
美向印度貨徵50%關稅生效 莫迪據報拒接特朗普電話
美向印度貨徵50%關稅生效 莫迪據報拒接特朗普電話
張兆聰：聯易融破大位可留意
張兆聰：聯易融破大位可留意
螞蟻銀行12個月港元定存年利率2厘
螞蟻銀行12個月港元定存年利率2厘
中銀1個月人幣定存年利率3.5厘
中銀1個月人幣定存年利率3.5厘
技術取勝：古茗22元不宜失守
技術取勝：古茗22元不宜失守
劉思明：資金仍吸具基本面支持股份 非全然悲觀
劉思明：資金仍吸具基本面支持股份 非全然悲觀
周顯：牌照職業漸由港漂取代
周顯：牌照職業漸由港漂取代
湯文亮：「這陷阱偏我遇上」
湯文亮：「這陷阱偏我遇上」
新世界1.2億沽 83永康街基座商場
新世界1.2億沽 83永康街基座商場
壹沐最快下月推 1房230呎入場
壹沐最快下月推 1房230呎入場
瑜一‧天海開售近兩年半 賣樓套現逾百億
瑜一‧天海開售近兩年半 賣樓套現逾百億
官方樓指連升4月累增1%
官方樓指連升4月累增1%
陳慧琳父4380萬沽大坑豪園4房戶
陳慧琳父4380萬沽大坑豪園4房戶