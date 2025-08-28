中壽新業務價值升兩成 增中期息

分紅險佔個險首年期保費逾半

個人保險代理為中壽的主要銷售渠道，內地連續兩年下調保單預定利率，行業近年向分紅保險轉變，中壽指分紅險佔個險渠道首年期交保費比重超過一半，成為新單保費重要支撐。不過上半年個險首年期交保費按年跌24.17%至642.52億元，單計個險新業務價值按年上升9.5%至243.37億元，增速低於整體。

截至上半年底，個險銷售人力為59.2萬人，按年減少5.88%。計及投資波動等，中壽上半年純利409.31億元，按年上升6.9%。期內淨投資收益為2.78%，按年下跌0.25個百分點，計及市值變化的總投資收益率為3.29%，按年下跌0.3個百分點。內地去年起積極推動壽險資金入市，中壽指出，債券、定期存款、債權型金融產品等品種配置比例基本保持穩定，股票和基金配置比例較去年底上升1.42個百分點至13.6%。截至上半年底，中壽投資資產7.13萬億元，較去年底增長7.8%。