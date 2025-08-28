平保：壽險改革老齡化推動業績增長

郭曉濤表示，現時內地壽險市場競爭同質化，該行壽險改革推動金融產品加上健康、養老服務的模式，增加產品差異化，相關增值服務能有效驅動客戶購買平安壽險產品，另外該行亦以科技提升銷售團隊的獲客、行銷和轉換效率，對壽險新業務價值的持續成長充滿信心。

平保昨日在業績公布後回落2%，收報56.3元，不過年初以來累升27%，郭曉濤指現時股價已回穩，並期待未來可進一步提升。他指該行綜合金融和醫療養老兩項戰略協同性高，皆為高增長，認為未來該行估值驅動，來自實現可為同一客戶提供不同的金融和生活服務，相信估值還有非常大的上升空間。

適當增高分紅價值股投資

內地去年起推動壽險等長期資金入市，有分析認為是A股今年升勢強勁的原因。平保總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，近期中央推出一系列資本市場政策效果顯著，投資者信心持續回升，認為相關政策精準並可持續，現時內地股市與全球股市相比，估值仍處合理區間，該行作為長期耐心資本，將適當增加新質生產力和高分紅價值股的投資佈局。郭曉濤則稱，該行股票配置遵循「經營可靠、成長可期、分紅可持續」原則，衡量企業是否值得長期穩定持有。