潤地多賺16% 中海外純利跌17%

潤地料已簽1595億營業額下半年結算

潤地管理層在業績會上表示，行業自2022年開始下行周期以來，行業需求承壓及信心波動，開發業務有所收縮，但公司仍然達到規模及盈利雙穩，上半年開發銷售型業務營業額按年增長25.8%至743.6億元，毛利率按年增3.2個百分點至15.6%，並通過「3+1」一體化，有效支持短期業績實現。

潤地上半年收入仍按年增19.9%，至949.2億元，毛利率按年增1.8個百分點。管理層指業績確定性很高，截至上半年末鎖定已簽未結算開發物業營業額2513.7億元，並預計1595.3億元將於下半年結算，為全年業績打下堅實基礎，加上下半年供貨充足，主要集中在基本面好的一二線城市，對全年銷售目標有堅定信心。集團信心亦見於投資土儲上，上半年斥447.3億元購入18幅地皮，按年增加74.7%，管理層強調，上半年繼續有效投資，儲備優質貨源，新增總計容建築面積達148萬平方米，全部位於一二線城市。

相比下，中海外上半年收入按年跌4.3%至832.2億元，毛利率亦跌4.7個百分點至17.4%，當中地產開發業務收入按年跌近5%至779.6億元，上半年合約物業銷售額為1201.5億元，按年跌19%。

不過中海外上半年亦積極投地，上半年在內地10個城市及香港新增17幅地塊，新增土地儲備總建築面積258萬平方米，權益建築面積257萬平方米，總地價403.7億元，按年增213.2%。截至上半年末，總土地儲備總建築面積4047萬平方米。