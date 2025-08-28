TVB中期蝕1.1億 料全年實現淨利潤

廣告收入增4% 內地業務收入跌

TVB指出，廣告收入按年增加4%至6.95億元，主要受益於藍籌企業客戶強勁的廣告活動，以及新推出的大灣區「B-roll」廣告產品的持續貢獻，相關產品收入增長171%。上半年TVB佔香港電視廣告開支的市場份額85%，按年增加1個百分點，惟香港電視廣播業務上半年仍錄得LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）達1485萬元，虧損則按年減少5.38%。數字媒體方面，整體廣告收入按年增長37%，EBITDA達1929.2萬元，按年減少40.22%。

至於內地業務收入按年下降8%，主要由於與內地平台合作伙伴的聯合製作項目交付延遲，預計在下半年交付將會增加。但是內地業務EBITDA仍達6041.4萬元，按年增長35.22%。國際業務持續虧損，錄得LBITDA達965萬元。6月底止，TVB擁有不受限制銀行及現金結餘8.69億元，按年增加24.14%；資本負債比率為70.4%，按年增加3.7個百分點。