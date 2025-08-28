明報新聞網
經濟

信置基礎溢利減1% 淨現金495億

【明報專訊】信和置業（0083）公布6月底止全年度業績，股東應佔基礎溢利為51.18億元，按年減少1.02%。股東應佔淨溢利40.19億元，按年減少8.7%。每股末期息0.43元，按年持平。集團新委任主席黃永光表示，集團將繼續奉行審慎財務原則，憑藉堅實基礎穩步前行。

黃永光：奉行審慎財務原則

截至6月底信置手持現金及存款512.6億元，淨持現金亦達494.61億元。集團在年結後投得一幅屯門住宅地皮，展現其對本港長遠發展的信心及承諾。現時信置在內地、香港，新加坡及澳洲悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約1890萬平方呎。

期內信置應佔物業銷售總收入108.13億元，按年增長21.59%。展望未來，集團將有多個新項目推售，包括油塘通風樓物業發展、元朗的柏瓏III及將軍澳的日出康城第13期物業發展項目，另預期土瓜灣的榮光街/崇安街發展項目可於今年取得預售樓花同意書。

收租業務方面，信置錄得總租金收益34.68億元，按年微跌1.8%；整體出租率89.6%，按年跌1.2個百分點。酒店業務經營溢利達4.75億元，按年減少2.46%。

集團主席黃志祥表示，將於8月31日退任，他回顧過去44年為董事會服務，深感榮幸並謹此衷心感謝股東一直以來的堅定信任與支持。管理層將繼續與黃永光緊密合作，攜手引領公司推展另一階段發展。

至於信置的母公司尖沙咀置業（0247），全年股東應佔基礎溢利29.6億元，按年增長0.57%；股東應佔溢利達23.31億元，按年減少7.05%；每股末期息0.43元，按年持平。同系信和酒店（1221）全年股東應佔溢利1.03億元，按年增長60.65%，每股末期息0.015元，亦按年持平。

