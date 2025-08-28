安踏少賺9% 稱內地消費仍謹慎 減持Jack Wolfskin 伙韓MUSINSA設合資

明報記者 邱潤青

安踏期內收入按年升14.3%至385.44億元，超出市場預期的381億元。以品牌劃分，安踏分部收入升5.4%至169.5億元，旗下高端時尚運動品牌FILA收入升8.6%至141.82億元（見表）。

上半年經營溢利率升至26.3%

集團上半年經營溢利率升0.6個百分點至26.3%，當中FILA經營溢利率下跌0.9個百分點至27.7%，主要由於品牌戰略性投入於提升產品功能與質素。

安踏昨日隨業績一連公布兩宗交易，宣布配售服裝品牌「Jack Wolfskin」兩成股權予集團主席丁世忠的兄長、副主席丁世家及聯席首席執行官賴世賢，認購對價視乎Jack Wolfskin最終收購價而釐定，參考金額合共為8500萬美元。交易完成後，丁世家及賴世賢分別持股9%及11%，安踏持股將攤薄至80%。

此外，安踏宣布與韓國時尚平台公司MUSINSA成立合資公司，共同在內地、香港及澳門營運韓國時裝業務。安踏及MUSINSA將分別持有合資公司40%及60%權益。

維持較審慎門店擴張策略

另外，截至6月底，安踏在中國內地和海外地區共營運7187間安踏、2722間安踏兒童及2054間FILA系列門店。

除安踏門店較去年底增加52間外，安踏兒童及FILA系列門店則分別減少62間及9間。

安踏指出，至今年底，目標安踏品牌及安踏兒童門店數目將分別為7000至7100間，以及2600至2700間，FILA系列門店將介乎2100至2200間。集團繼續維持較審慎的門店擴張策略，安踏及安踏兒童門店或面臨縮減，而FILA則將增開近50間。