中石油：下半年成品油消費需求料受壓

新能源佔總產量今年目標7%

集團執行董事兼總裁黃永章預計，今年第三季度國際油價將在每桶70美元水平波動。他強調，國際油價受關稅政策、地緣政治及「OPEC＋」增產等多重因素影響，而美聯儲潛在的減息預期可能為國際油價帶來正面影響。他又表示今年上半年布蘭特原油價格下降15%，對公司收入按年減幅為6.7%，意味中石油應對油價波動的抗風險能力愈來愈強。

新能源業務方面，副總裁何江川表示，集團目標今年實現新能源產能佔公司總產量約7%，至2035年出現「三分天下」格局，即新能源產能佔總產量約三分之一。

談及中石油參與穩定幣投資的計劃，王華指，中石油正密切關注穩定幣業務發展及監管政策，同時研究及探索穩定幣在跨境結算支付業務中應用的可能性。