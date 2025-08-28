明報新聞網
經濟

中石油：下半年成品油消費需求料受壓

【明報專訊】中國石油（0857）本周二公布中期業績，昨日集團財務總監王華在業績記者會表示，今年上半年成品油市場需求按年下降3%至4%，而集團成品油銷量則逆勢微升0.3%，成品油市場份額提升0.5個百分點。他續指出，隨着內地經濟回升向好，將對能源消費形成有效支撐，居民出行增加、工礦及建築用油回升均有利於成品油消費。惟替代能源快速發展將抑制成品油需求，料今年下半年成品油消費需求續有下行壓力。

新能源佔總產量今年目標7%

集團執行董事兼總裁黃永章預計，今年第三季度國際油價將在每桶70美元水平波動。他強調，國際油價受關稅政策、地緣政治及「OPEC＋」增產等多重因素影響，而美聯儲潛在的減息預期可能為國際油價帶來正面影響。他又表示今年上半年布蘭特原油價格下降15%，對公司收入按年減幅為6.7%，意味中石油應對油價波動的抗風險能力愈來愈強。

新能源業務方面，副總裁何江川表示，集團目標今年實現新能源產能佔公司總產量約7%，至2035年出現「三分天下」格局，即新能源產能佔總產量約三分之一。

談及中石油參與穩定幣投資的計劃，王華指，中石油正密切關注穩定幣業務發展及監管政策，同時研究及探索穩定幣在跨境結算支付業務中應用的可能性。

相關字詞﹕穩定幣 新能源 國際油價 成品油 三桶油 業績 中石油

