經濟

油價疲弱拖累 中海油半年少賺13％

【明報專訊】中國海洋石油（0883）公布6月底止中期業績，純利按年下跌12.8%至695.33億元（人民幣，下同）（見表），主要受國際油價下降的不利影響，其間布蘭特原油均價按年跌幅達15.1%。但公司增儲上產和降本增效，部分抵消了不利因素。每股基本盈利1.46元，派中期股息0.73港元，按年略跌1.4%。

中期息0.73元 按年微跌

期內，營業收入按年下降8.4%至2076.08億元，油氣銷售收入減少7.2%至1717.45億元，當中石油液體銷售收入按年下滑10.7%至1439.98億元。雖然上半年石油液體銷量按年增長2.8%至2.9億桶，惟每桶油實現價格跌13.9%至69.15美元；每千立方英呎天然氣實現價格則升1.4%至7.9美元。

在資本開支方面，公司上半年總額為576億元，按年減少8.8%。其中，勘探投資90.94億元，跌1.6%；開發投資362.73億元，下降9.8%；生產資本化116.31億元，跌7%。

中海油董事長張傳江表示，上半年公司油氣產量再創新高，淨產量達3.85億桶油當量，按年增長6.1%，其中天然氣產量增幅達12%。國內外產量均超過歷史同期最優水平，主要受多個重點項目投產推動，包括渤中26-6油田開發一期、巴西Buzios7及Mero4，以及「深海一號」二期全面投產。

油氣產量再創新高

在勘探方面，公司於中國海域獲得5個油氣新發現，包括錦州27-6，並成功評價秦皇島29-6等大型含油氣構造；非常規天然氣儲量亦穩步增長。海外方面，圭亞那深水立體勘探持續增儲，並首次簽署哈薩克斯坦勘探新區塊石油合同，拓展了海外勘探潛力。

相關字詞﹕中期業績 中國海洋石油集團

